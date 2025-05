III liga: Legia II Warszawa 2-1 Świt Nowy Dwór Mazowiecki

W 40. minucie rzut karny za zagranie ręką wykonywali legioniści. Jakub Jędrasik pewnie posłał piłkę do bramki, dając prowadzenie 1-0. W 76. minucie głową po rzucie rożnym na 2-0 podwyższył Patryk Konik. W 84. minucie sędzia uznał, że faul we własnym polu karnym popełnił Julien Tadrowski, a bramkę z rzutu karnego na 2-1 zdobył Arkadiusz Ciach. III liga: Legia II Warszawa 2-1 (1-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1-0 - 40' Jakub Jędrasik (k) 2-0 - 76' Patryk Konik 2-1 - 84' Arkadiusz Ciach (k) Legia II (skład wyjściowy): 1. Gabriel Kobylak, 20. Oliwier Olewiński, 17. Julien Tadrowski, 16. Patryk Konik, 3. Viktor Karolak, 14. Mateusz Możdżeń, 24. Pascal Mozie, 15. Samuel Sarudi, 7. Jakub Jędrasik, 9. Stanisław Gieroba, 21. Jakub Zbróg Świt: 1. Otczenaszenko, 27. Gaj, 2. Kamiński, 34. Jurczak, 77. Gościniarek, 24. Michalik, 29. Jampol A., 21. Wiśniewski, 10. Jampol J., 11. Nawotczyński, 79. Leonowicz Tabela, wyniki i terminarz III ligi

W meczu 28. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2-1. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 11 maja o godz. 17:00, na wyjeździe z Wisłą II Płock. Pełne spotkanie rozegrał Gabriel Kobylak.

Val mi ki - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Niech GUAL się od uczy od Jakuba !!! odpowiedz

