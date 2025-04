Elitim: Powinniśmy strzelić co najmniej jednego gola więcej

Niedziela, 27 kwietnia 2025 r. 10:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legia Warszawa

- To nasze drugie zwycięstwo z rzędu w lidze. Pokazaliśmy się z dobrej strony w pierwszej połowie, chociaż powinniśmy strzelić co najmniej jednego gola więcej. Mieliśmy pewne kłopoty w drugiej połowie, ale także parę okazji, by zamknąć mecz. Trochę cierpieliśmy, ale w ostatnich minutach meczu zmiennicy odwalili kawał dobrej roboty i zamknęli wynik.



- Druga połowa różniła się od pierwszej. Nie powinniśmy stracić tej bramki - nasz przeciwnik grał u siebie, więc wiadomo, że po takim impulsie zacznie grać mocniej. Ostatecznie udało nam się utrzymać wynik do końca meczu i strzelić zamykającego gola na koniec.



- Mecz z Pogonią Szczecin będzie najważniejszym meczem w tym sezonie. Jesteśmy przed finałem, czujemy się dobrze. Dzisiaj zagraliśmy dobre spotkanie - to trzecie zwycięstwo z rzędu. Drużyna jest pewna siebie. Wszyscy jesteśmy na pokładzie, wszyscy ciśniemy dalej i szykujemy się na finał.



- Pogoń ma bardzo silny zespół, dlatego są w finale. Oprócz Koulurisa mają innych dobrych zawodników. Nasi napastnicy dzisiaj również strzelali gole. Jesteśmy w dobrym miejscu - nasi napastnicy, skrzydłowi, są gotowi i liczymy, że z ich pomocą wygramy ten mecz.



- Marc Gual rozegrał w tym sezonie bardzo dużo minut. Bardzo nam pomógł, ma dobre liczby. To dobry zawodnik, ciężko pracuje. Dziś wrócił po urazie i pomógł zespołowi bramką w kluczowym momencie, kiedy drużyna miała problemy. Życzymy mu wszystkiego, co najlepsze. To, co będzie najlepsze dla niego, będzie też najlepsze dla drużyny - miejmy nadzieję, że będzie to świętowanie po zdobytym trofeum.