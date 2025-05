Trwa 32. kolejka Ekstraklasy. Spadek Śląska i Stali

Komentarze (22)

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Jak dzisiaj Lechia wygra, to dzisiaj będziemy znać wszystkich spadkowiczów🍻 odpowiedz

zasady - 13 godzin temu, *.inetia.pl Hej lemingi!Legia ma dług do spłacenia więc szykujcie się na jakieś 1:2 bo na tyle się pewnie umuwią.Kumaci wiedzą o co tu lotto odpowiedz

Egon - 7 godzin temu, *.waw.pl @zasady:



To nie Legia ma dług, tylko Lech przechowuje tymczasowo tytuł MP Legii za rok 1993. odpowiedz

R323 - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @zasady: Widać, że na polskim nie uważałeś kozacze internetowy. odpowiedz

Egon - 14 godzin temu, *.waw.pl Nie spodziewałem się, że Jagiellonia puknie Raków na ich terenie. odpowiedz

Wolfik - 15 godzin temu, *.ghnet.pl No to Papszunowcy pokpili sobie sprawę. Teraz muszą modlić się w wiadomym miejscu o naszą wygraną 🙂 odpowiedz

Hmm - 16 godzin temu, *.play.pl Jutro 3 punkty z wroniecką kur…! odpowiedz

Gienek - 17 godzin temu, *.225.185 Raczkowski robi ci może w meczu Rakowa z diskopolowcami, aby pomóc diskopolowcom. Wszystkie stykowe sytuacje na korzyść diskopolowcow. Ku…a i to jest sędzia z Warszawy! 🤬 odpowiedz

Eddie - 21 godzin temu, *.play.pl Radomiak wygrał z Pogonią więc jest jeszcze szansa nawet na trzecie miejsce - tylko trzeba teraz wszystko wygrać (12 punktów do zgarnięcia) odpowiedz

Łowca talentów - 19 godzin temu, *.centertel.pl @Eddie:

W bieżącym sezonie, to Radomiak decyduje o miejscach na szczycie tabeli ekstraklapy.

; ) odpowiedz

Lupus - 09.05.2025 / 21:27, *.centertel.pl Dzisiaj były legionista Rosołek strzelił w Lublinie bramkę !!!!👏

Tak trzeba trzymać💪💪💪 odpowiedz

13 - 17 godzin temu, *.204.18 @Lupus: Rosołek a Gual...🤣 odpowiedz

Lech - 09.05.2025 / 12:26, *.vectranet.pl w niedziele Lech będzie wygra z legią 3:0 lub 4:0



mistrz mistrz Kolejorz mistrz



legia nigdy nie bedzie mistrzem : - ) odpowiedz

Yeti - 09.05.2025 / 13:53, *.netfala.pl @Lech: Zerknij pusta pyro ile Legia ma mistrzostw a ile łach, w tym jedno łacha jest dogadane przy zielonym stoliku. Twój kolejarz może być mistrzem w bierki. odpowiedz

13 - 17 godzin temu, *.204.18 @Lech: cieszę się że tu wpadacie. Po tym wpisie widać, że nie ma się kogo bać... Oby jak najwięcej takich kibiców miał Lech jak Ty.🤣🤣😂 odpowiedz

Jano - 16 godzin temu, *.orange.pl @Yeti: Zapytaj go jeszcze ile z tych mistrzostw zdobył Lech a ile Amica z siedzibą w Poznaniu! odpowiedz

Alan - 09.05.2025 / 12:04, *.t-mobile.pl 2 wpisy i kompleksy gonią kompleksy jak narazie.....Lech niestety wygra a Ja wygram zakład z kolesiem o nicku L który mam nadzieje zamilknie na jakiś czas ze swoimi buńczucznymi komentarzami typu ohh i ahh LEGIA . odpowiedz

Wyrwikufel - 09.05.2025 / 10:24, *.netfala.pl Legia wygra z łachem a Raków z diskopolowcami. I mamy nowego mistrza. Szkoda, że nie Legia ale wolę Raków od łacha. Niech ku...y znowu mają dosyć 🤩 Kolejny sezon przegrywy hehe 🥳 odpowiedz

SEBO(L) - 09.05.2025 / 10:11, *.centertel.pl Tylko wygrana! Skoro my nie zdobędziemy mistrza, to niech i Leszek Wroniecki nie zdobędzie! Niech znowu "Mają dosyć" mistrzostwa grając przez cały sezon raz w tygodniu! odpowiedz

Obiektywny - 09.05.2025 / 12:25, *.208.233 @SEBO(L): raków ile meczy grał tygodniu? odpadł na tym samym etapie co Lech.

Dla dobra ligi rankingu współczynniku mistrz Polski Lech odpowiedz

Arek - 09.05.2025 / 22:56, *.tpnet.pl @Obiektywny: żaden łach. odpowiedz

SEBO(L) - 10.05.2025 / 11:03, *.ghnet.pl @Obiektywny: ch.j kładę na Raków, a zwłaszcza na Leszka Wronieckiego i jego punkty w rankingu !



Jeśli Tobie pasuje Leszek jako mistrz, to gratuluję obecności na tej stronie. Mnie nawet Raków jako mistrz też nie pasuje, tylko Legia ! Ale wiem, że jednak ktoś musi być pierwszy. Ale skoro Ty wolisz Leszka, to komu jutro będziesz kibicował ? odpowiedz

