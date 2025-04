Czwarty rok bez mistrzostwa

To czwarty sezon z rzędu bez tytułu dla stołecznego klubu. Ostatni raz mistrzostwo świętowaliśmy w 2021 roku, gdy trenerem był Czesław Michniewicz. "Wojskowi" mają jeszcze szansę na jedno trofeum w tym sezonie - w piątek staną przed próbą wywalczenia 21. Pucharu Polski w historii. Mecz z Pogonią odbędzie się 2 maja o godz. 16 na Stadionie Narodowym. Osiągnięcia Legii Warszawa Mistrz Polski (16) 1955, 1956, 1969, 1970, 1993*, 1994, 1995, 2002, 2006, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 * - tytuł odebrał PZPN Puchar Polski (20) 1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2023 Superpuchar Polski (5) 1989, 1994, 1997, 2008, 2023 Puchar Ligi (1) 2002

Cztery kolejki przed końcem rozgrywek Ekstraklasy Legia Warszawa definitywnie straciła szanse na wywalczenie tytułu mistrzowskiego w sezonie 2024/25. Stało się to po piątkowej wygranej Rakowa Częstochowa ze Śląskiem Wrocław. Mimo zwycięstwa w Katowicach, strata do aktualnego lidera wynosi 12 punktów. Tyle samo oczek pozostało jeszcze do zdobycia, ale podopieczni Goncalo Feio mają gorszy bilans w dwumeczu z "Medalikami" (0-1, 2-3).

Znawca - 22 minuty temu, *.interkam.pl Zobaczymy jak rozstrzygnie się puchar Polski,ale następny sezon też nie zapowiada się na mistrzowski. Żewłak musi mieć ze 2-3 okienka,żeby wyczyścić obecną kadrę i zdecydowanie przebudować zespół. Nowy trener wdrożyć swój sposób grania,a pieniędzy chyba nie za dużo na jakościowe wzmocnienia.Jak przegramy finał to już w ogóle trzeba będzie zapomnieć o mistrzostwie,a realnym celem wtedy powinno być zakwalifikowanie się do pucharów. Miejmy nadzieję na pozytywny wynik meczu z Pogonią.💪 🙂 odpowiedz

Arek - 30 minut temu, *.tpnet.pl No niestety. Ja z mistrzostwem to się pożegnałem już po meczu z łachudrą na jesieni. I mam tylko nadzieję, że na wiosnę sprawimy, że oni o tym również zapomną. Dużo możnaby o tym jpisać, dlaczego, co się stało i tak dalej, jednak szkoda niedzieli. Zdobądźmy ten puchar chociaż i skończmy ten sezon z jak największą możliwą ilością punktów, chociaż tyle. odpowiedz

WoLa - 54 minuty temu, *.orange.pl Ale dziadostwo zrobił mioduski z klubu i ostatnio dał jakiś wywiad że chce żeby Legia grała w LM regularnie... gość ewidentnie bierze jakieś dopalacze odpowiedz

Pnd - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl Kto awansuje do pucharów jeśli Legia przegra puchar a pogoń zajmie 3miejsce,.



4 miejsce w lidze czy finalista PP? odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 1 godzinę temu, *.legionisci.com @Pnd: 4. miejsce w lidze. odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Pnd: 4 miejsce odpowiedz

mdem - 50 minut temu, *.otenet.gr @Redakcja (Legionisci.com): Oki, ale zakładając, że Pogoń wygra PP i zajmie 4 miejsce w lidze, to wtedy nasze aktualne piąte miejsce daje nam puchary? odpowiedz

Redakcja (Legionisci.com) - 39 minut temu, *.legionisci.com @mdem: Piąte miejsce w żadnym wypadku nie da pucharów.

W pucharach grają:

- 1. 2. 3. miejsce ESA

- zdobywca PP



Jeżeli zdobywca PP zajmuje miejsce w TOP3 ESA, to miejsce nr 4. gra w pucharach. odpowiedz

Draper - 29 minut temu, *.play.pl @Redakcja (Legionisci.com):

piąte miejsce to nie Anglia Hiszpania czy Włochy

a finaliści pucharowi już nie grają w Pucharach Europejskich po zmianach odpowiedz

Lech - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Lech mistrz Polski 2025



puchar polski dla Pogoni Szczecin 2025



mistrz mistrz Kolejorz odpowiedz

Łukasz - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Lech: ale musi we Wronkach wiać nudą, że aż trzeba szukać wrażeń na innych portalach. Chociaż rozumiem, że ciągnie do cywilizacji. odpowiedz

Zdech - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl cw... cw.. Złodziejorz odpowiedz

Wycior - 50 minut temu, *.vectranet.pl @Lech: Prawdziwy lech Poznań zdechł w niesławie (korupcja m. in waszej legendy Reksia) w 2006 roku. Teraz kibicujesz Amice ubranej w kupione za 1 zł (przepłacone) poznańskie truchło.

Ps. Mistrzem będzie Raków… odpowiedz

Leon - 1 godzinę temu, *.18.225 Ale mamy lepsze xG odpowiedz

FeioObiecywalMistrza - 59 minut temu, *.t-mobile.pl @Leon: xD odpowiedz

G - 41 minut temu, *.play-internet.pl @Leon: A jeszcze lepiej wypełniamy półprzestrzenie. odpowiedz

FWWM - 38 minut temu, *.play.pl @G: a już totalnie miażdżymy wszystkich w fazach przejściowych! odpowiedz

Yo - 15 minut temu, *.play-internet.pl @Leon: ogólnie we wszystkim jesteśmy lepsi tylko z nikim poważnym w tej lidze nie potrafimy wygrać. odpowiedz

