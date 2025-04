Piłka nożna kobiet

I liga: Legionistki 0-0 Ślęza Wrocław

Niedziela, 27 kwietnia 2025 r. 19:08 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W LTC, I-ligowy zespół Legionistek Warszawa bezbramkowo zremisował ze Ślęzą Wrocław. Wynik ten właściwie pozbawia złudzeń w kontekście awansu do ekstraklasy - legionistki tracą już siedem punktów do drugiego Lecha, a do końca rozgrywek pozostały zaledwie trzy kolejki. W środę legionistki zagrają na wyjeździe ze Sportową Czwórką Radom.



Legionistki: Nowak - Rzeszotek, Wrzesińska, Kodym, Prochowska, Kośmińska, Bujak, Litwiniec, Nestorowicz, Butlion, Dubiel.