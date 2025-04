Internetowa zbiórka na oprawę finału PP

Niedziela, 27 kwietnia 2025 r. 20:35 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższy piątek, 2 maja na Stadionie Narodowym piłkarze Legii zagrają finałowe spotkanie Pucharu Polski z Pogonią. Jako, że szykowana choreografia przez Nieznanych Sprawców wymaga bardzo dużych kosztów, w imieniu legijnej grupy ultras, zwracamy się do Was o dorzucenie się do szykowanych opraw. Wesprzeć zrzutkę można TUTAJ.









"Drodzy Kibice!



Wierzymy głęboko, że doceniacie to, co robimy. Czujemy, że jesteście częścią ruchu ultras. Bez Was ruch ultras na Legii nie miałby racji bytu. Nie byłoby syrenki, goryla ani Legiolandu. Nie byłoby tej Legii, którą znamy. I którą dzięki temu znają w różnych zakątkach świata. Nie możemy zapominać, że nie byłoby tego wszystkiego również bez Waszego wsparcia finansowego. Pieniądze są niezbędne, a miłością do Legii nie zapłacimy w sklepie – ani za taśmę klejącą, ani za farbę, ani za nic innego. W związku z tym zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wsparcie ruchu ultras. Jak wiecie, rzadko organizujemy tego typu akcje, ale stadion Narodowy to znacznie większe wyzwanie, również finansowe. Dlatego prosimy o pomoc. Z góry dziękujemy!" - apelują Nieznani Sprawcy.



ZRZUTKA NA OPRAWY.