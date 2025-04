Legijne Trolle i wytapetowany korytarz w CZD

"Po raz pierwszy w historii naszej grupy zaprojektowaliśmy i już położyliśmy pierwsze tapety na oddziałowym korytarzu. Przedsięwzięcie nie było najprostsze - najpierw trzeba było mieć pomysł, a potem liczyć na to, że laptopy nie spłoną przez wielkość projektowanych plików. Całe szczęście daliśmy radę, a nasz Arcymajster lubi kuć żelazo póki gorące, więc część już zdobi ściany" - relacjonują Dobrzy Ludzie.

Dobrzy Ludzie po raz kolejny gościli w Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie odnowili kilka sal oraz odmalowali 35-metrowy korytarz. Wraz z nimi prace wykonywali legioniści z Zielonki, Włoch i Wyszkowa. W jednej z sal legioniści namalowali bajkowe "Trolle", oczywiście z legijnymi akcentami. To jednak nie koniec...

