Koszykówka

Zapowiedź meczu z Arką Gdynia

Poniedziałek, 28 kwietnia 2025 r. 16:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

We wtorek, raptem trzy dni po niespodziewanej porażce z GTK Gliwice, koszykarze Legii zagrają kolejne ligowe spotkanie, ponownie stając naprzeciw zespołowi broniącemu się przed spadkiem z Orlen Basket Ligi. W rywalizacji z Arką, podopieczni Heiko Rannuli będą chcieli nie tylko zrehabilitować się za ostatni słaby występ przeciwko gliwiczanom, ale także za porażkę z Arką z I rundy, której "Zieloni Kanonierzy" doznali w pierwszym tegorocznym spotkaniu.



Legia niestety przegrywając z GTK nie wykorzystała okazji do wskoczenia na trzecią pozycję w tabeli - porażek doznali także King oraz Start. Obecnie te trzy zespoły mają identyczny bilans (16-11) i od wyników trzech ostatnich kolejek (w ostatniej Legia zagra w Szczecinie) zdecyduje się, które zespoły zapewnią sobię grę w play-off, które zaś czekać będzie rywalizacja w play-in. Wszak na miejscach 6-7, Czarni oraz Górnik mają tylko jedną wygraną mniej...



Arka z kolei zajmuje obecnie 15. miejsce w tabeli, z bilansem 9-18, takim samym jak zespoły ze Stargardu i Dąbrowy Górniczej. Jako, że z OBL spada tylko jeden zespół, każda kolejna wygrana dla wszystkich wymienionych ekip jest na wagę złota. Arka ostatnio ma słabą serię - przegrali trzy ostatnie spotkania (z Twardymi Piernikami, Anwilem i Stalą), a w siedmiu ostatnich występach zanotowali aż sześć porażek.



W klubie doszło w ostatnich tygodniach do licznych zmian. Już przed pierwszym meczem obu drużyn, gdynianie dokonali zmiany szkoleniowca - w miejsce Artura Gronka zakontraktowano dobrze znanego z pracy w Legii (w roli asystenta Tanego Spaseva) - Nikoli Vasilewa. Klub zrezydnował jeszcze w grudniu z Jabrila Durhama, niedługo później do Torunia przeniósł się Grzegorz Kamiński (któremu wyszło to na dobre), a w drugiej połowie stycznia zespół opuścił także Tomas Pacesas (grał sporadycznie - 6 występów, śr. 2:48 min.). Pozyskano z kolei Adriana Boguckiego ze Śląska Wrocław - dla środkowego był to zresztą powrót do klubu, w którym w ostatnim czasie spisywał się najlepiej. Bogucki zagrał na razie 4 razy w barwach Arki w tym sezonie, notując 10.8 pkt. i 6.0 zb. w ciągu 21:40 min. - na takie granie nie mógł liczyć we Wrocławiu od długiego czasu. Pamiętajmy ponadto, że w minionym sezonie wspomniany Bogucki najlepszy występ w całym sezonie zaliczył właśnie przeciwko Legii.



Wracając do zmian dokonywanych przez Arkę - po niedawnym meczu z Anwilem, podczas którego trener Vasilev odesłał Jordana Watsona do szatni, Arka zdecydowała się pożegnać z Amerykaninem. O czym zresztą zakomunikowano w mediach klubowych. Tyle, że w ostatnim występie urazu nabawił się Łukasz Kolenda - kluczowy rozgrywający Arki, i wiadomo już, że ten nie zagra przynajmniej w dwóch najbliższych spotkaniach. W związku z powyższym prezes Bartłomiej Wołoszyn rozpoczął rozmowy z Watsonem, czy... nie wróciłby do gry w dotychczasowym klubie. Wszystko na to wskazuje, że strony dogadają się i rozgrywającego zobaczymy we wtorkowym meczu przeciwko Legii. Dotychczas średnio zdobywał 5.6 pkt. i 1.9 as. Na koniec okienka transferowego do zespołu dołączył także serbski skrzydłowy, Ivan Gavrilović (śr. 9.5 pkt., 5.5 zb.), który szybko odnalazł się w nowym otoczeniu i odgrywa ważną rolę w drużynie.



Najlepszym strzelcem zespołu jest Stefan Djordjević (śr. 19.0 pkt.) - serbski środkowy, który nie gra od pięciu tygodni z powodu kontuzji. Drugim najlepszym strzelcem jest wspomniany, pauzujący Łukasz Kolenda (śr. 18.6 pkt. i 3.4 as.). W talii macedońskiego szkoleniowca są jednak inni wartościowi gracze - przede wszystkim silny i wszechstronny obwodowy, Nemanja Nenadić (18.1 pkt., 5.6 zb. i 6.1 as.) oraz reprezentant Polski, Jakub Garbacz (śr. 11.9 pkt., 34.4% za 3). Miejsce w wyjściowej piątce ma także grający najczęściej na "trójce", Sage Tolbert III (śr. 8.5 pkt. i 5.7 zb.), a poważne role odgrywają także Daniel Szymkiewicz (śr. 18 min., 4.0 pkt.), doświadczony podkoszowy Adam Hrycaniuk (śr. 11:49 min., 3.6 pkt.), czy znacznie młodsi - Jakub Szumert (śr. 12:21 min., 2.4 pkt.) i Wiktor Sewioł (śr. 8 min.).



W pierwszym meczu obu drużyn, 3 stycznia tego roku, Arka wygrała na Bemowie aż 88:72. Przed rokiem arkowcy wygrali także spotkanie na własnym parkiecie (104:102), które miało miejsce tuż przed pamiętnym dla nas turniejem finałowym Pucharu Polski. Przed wspomnianymi dwiema porażkami, Legia wygrała aż 7 kolejnych meczów z Arką. Wierzymy, że we wtorek w gdyńskiej hali, legioniści wrócą na zwycięską ścieżkę. Od wyniku tego spotkania może zależeć naprawdę wiele - i to dla obu drużyn, więc możemy być pewni, że każdy przystąpi do rywalizacji podwójmie zmotywowany.



Bilety na wtorkowy mecz w Gdyni kupować można TUTAJ. Bilety ulgowe przysługują uczniom i studentom do 25. roku życia oraz seniorom (rencistom i emerytom). Dzieci do lat siedmiu oraz osoby niepełnosprawne wraz z jednym opiekunem mają zapewniony wstęp bezpłatny. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30 w Polsat Plus Arenie, przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć na Polsacie Sport 2.



AMW ARKA GDYNIA

Liczba wygranych/porażek: 9-18

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,2 / 89,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 30,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,8%



Skład: Łukasz Kolenda, Filip Kowalczyk, Jordan Watson (rozgrywający), Nemanja Nenadić, Daniel Szymkiewicz (rzucający), Jakub Garbacz, Ivan Gavrilović, Sage Tolbert III, Jakub Gawlas, Wiktor Sewioł, Jakub Szumert (skrzydłowi), Adrian Bogucki, Stefan Djordjević, Adam Hrycaniuk, Jakub Zabłocki (środkowi).

trener: Nikola Vasilev, as. Bartosz Sarzało, Krzysztof Szubarga, Roman Tymański



Najwięcej punktów: Stefan Djordjević 323 (śr. 19.0), Łukasz Kolenda 502 (18.6), Nemanja Nenadić 326 (18.1).



Przewidywana wyjściowa piątka: Nemanja Nenadić, Daniel Szymkiewicz, Jakub Garbacz, Sage Tolbert III, Adrian Bogucki.



Wyniki: Trefl (d, 89:97), Śląsk (d, 81:100), King (d, 83:79), MKS Dąbrowa (w, 100:93), Start (w, 96:72), Zastal (d, 83:92), Dziki (d, 69:82), Czarni (d, 88:80), Spójnia (w, 76:83), Stal (d, 79:91), Anwil (w, 88:98), Twarde Pierniki (d, 97:108), Legia (w, 72:88), Górnik (d, 74:88), GTK (w, 89:97), Śląsk (w, 87:82), King (w, 99:84), MKS (d, 81:95), Start (d, 102:92), Zastal (w, 87:90), Trefl (w, 100:72), Dziki (w, 81:80), Czarni (w, 84:62), Spójnia (d, 84:73), Stal (w, 105:83), Anwil (d, 85:97), Twarde Pierniki (w, 96:94).



Ostatnie mecze obu drużyn:

03.01.2025 Legia Warszawa 72:88 Arka Gdynia

11.02.2024 Arka Gdynia 104:102 Legia Warszawa

28.10.2023 Legia Warszawa 87:67 Arka Gdynia

20.04.2023 Legia Warszawa 90:61 Arka Gdynia

23.12.2022 Arka Gdynia 81:83 Legia Warszawa

27.12.2021 Arka Gdynia 70:88 Legia Warszawa

04.09.2021 Legia Warszawa 79:59 Arka Gdynia

23.01.2021 Arka Gdynia 83:92 Legia Warszawa

08.10.2020 Legia Warszawa 76:69 Arka Gdynia

17.11.2019 Arka Gdynia 81:66 Legia Warszawa

12.05.2019 Arka Gdynia 94:75 Legia Warszawa (play-off)

09.05.2019 Legia Warszawa 100:94 Arka Gdynia (play-off)

07.05.2019 Legia Warszawa 97:91 Arka Gdynia (play-off)

04.05.2019 Arka Gdynia 109:87 Legia Warszawa (play-off)

02.05.2019 Arka Gdynia 79:75 Legia Warszawa (play-off)

03.02.2019 Legia Warszawa 78:85 Arka Gdynia

20.10.2018 Arka Gdynia 79:69 Legia Warszawa

07.02.2018 Arka Gdynia 90:78 Legia Warszawa

07.10.2017 Legia Warszawa 76:87 Arka Gdynia



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 22-17

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe:

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,8 / 80,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,1%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,0%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 525 (śr. 20,2), Andrzej Pluta 310 (11,5), Michał Kolenda 290 (11,2).



Przewidywana wyjściowa piątka: Keifer Sykes, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 85:93), Trefl Sopot (d, 70:99), Górnik Wałbrzych (w, 72:79), GTK Gliwice (d, 84:87).



Termin meczu: wtorek, 29 kwietnia 2025 roku, g. 17:30

Adres hali: Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 8 (Polsat Plus Arena Gdynia)

Ceny biletów: 21,60 zł, 31,90 zł (ulgowe) oraz 31,90 zł i 47,35 zł (normalne)

Pojemność hali: 4010 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2



Autor: Marcin Bodziachowski