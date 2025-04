25 maja II edycja Muranowskiego Dnia Dziecka

"Nie przegapcie tej wyjątkowej okazji na świetną zabawę! Głównym wydarzeniem będzie turniej piłkarski dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat" - informują organizatorzy. Ponadto na dzieci czeka cała masa atrakcji - animacje, dmuchańce, gry i zabawy, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, spotkanie z legijnymi sekcjami, a także dania z grilla. Przez całą imprezę legionistom towarzyszyć będzie Miś Kazek. Zaproś znajomych i wpadaj na wspólną zabawę! Do zobaczenia 25 maja!

W niedzielę, 25 maja będzie miała miejsce druga edycja Muranowskiego Dnia Dziecka z Legią Warszawa. Już dziś zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy, która rozpocznie się o godzinie 9:00 na boisku XLV LO im. Romualda Traugutta przy ulicy Miłej 26.

/// - 1 godzinę temu, *.151.69 Brawo brawo ale i tak najlepszy dzień dziecka organizuje LWB dzięki bracia odpowiedz

