Plus miesiąca

Plus kwietnia: Maximillian Oyedele i Jan Ziółkowski

Środa, 30 kwietnia 2025 r. 10:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Kwiecień był ostatnim miesiącem w tym sezonie, w którym Legia Warszawa musiała radzić sobie z grą na trzech frontach. Legioniści odpadli z rozgrywek Ligi Konferencji na etapie ćwierćfinału, przegrywając w Warszawie z Chelsea FC 0-3 i udanie rewanżując się londyńczykom na Stamford Bridge wygraną 2-1. W krajowym pucharze "Wojskowi" pewnie pokonali w 1/2 finału Ruch Chorzów (5-0) i niebawem powalczą o 21. takie trofeum w swojej historii. W Ekstraklasie stołeczny zespół pokazał się ze znacznie lepszej strony niż w poprzednich miesiącach, wygrywając z Górnikiem Zabrze (2-1), Lechią Gdańsk (2-1) i GKS-em Katowice (3-1), jednak porażka z Jagiellonią Białystok (0-1) praktycznie przekreśliła ich szansę na zakończenie sezonu na podium. Klasycznie, po każdym meczu przyznawaliśmy podopiecznym trenera Goncalo Feio nasze plusy i minusy, a najlepszymi zawodnikami kwietnia w naszej ocenie okazali się Maximillian Oyedele oraz Jan Ziółkowski.