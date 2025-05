Legia i Pogoń trenowały na Narodowym

O godzinie 17:30 na murawie pojawiła się drużyna Pogoni Szczecin. W zespole najbliższego rywala Legii nie ma obecnie problemów kadrowych. Na boisko wyszli wszyscy zawodnicy poza Mariuszem Malcem , który przyjechał z kolegami do Warszawy, ale w piątek nie będzie mógł zagrać. Widać wyraźnie, że w drużynie Pogoni nastroje są dobre, ale piłkarzom bardzo zależy, żeby sięgnąć po pierwsze w historii trofeum. Finałowy mecz o Puchar Polski rozegrany zostanie 2 maja o godz. 16:00. Treningi i konferencje Pogoni i Legii przed finałem - Woytek i Mishka / 35 zdjęć Trenowali na Narodowym Bramkarze: (4) 27. Gabriel Kobylak 77. Vladan Kovačević 31. Marcel Mendes-Dudziński 1. Kacper Tobiasz Obrońcy: (7) 55. Artur Jędrzejczyk 3. Steve Kapuadi 23. Patryk Kun 12. Radovan Pankov 19. Ruben Vinagre 13. Paweł Wszołek 4. Jan Ziółkowski Pomocnicy: (10) 8. Rafał Augustyniak 21. Wahan Biczachczjan 11. Kacper Chodyna 22. Juergen Elitim 5. Claude Goncalves 82. Luquinhas 25. Ryoya Morishita 6. Maximillian Oyedele 71. Mateusz Szczepniak 53. Wojciech Urbański Napastnicy: (3) 28. Marc Gual 7. Tomas Pekhart 17. Ilja Szkurin Poza kadrą meczową znaleźli się: 67. Bartosz Kapustka 42. Sergio Barcia

