King Szczecin 81-84 Legia Warszawa

W ostatnim meczu rundy zasadniczej koszykarze Legii Warszawa wygrała na wyjeździe z Kingiem Szczecin 84-81. Zieloni Kanonierzy zapewnili sobie bezpośredni awans do fazy play-off- zajęli 4. miejsce w ligowej tabeli. W ćwierćfinale rywalem Legii będzie Górnik Wałbrzych. Końcowa tabela PLK po fazie zasadniczej Terminy ćwierćfinałów play-off: 14.05. (ŚR) Legia - Górnik 16.05. (PT) Legia - Górnik 19.05. (PN) Górnik - Legia ew. 21.05. (ŚR) Górnik - Legia ew. 24.05. (SO) Legia - Górnik Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.

R. - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl Szkoda ze Lublin wygrał w ostatniej chwili... odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Pluta 3 trójki w ostatnie 5 minut. Wyciągnął nam mecz. Jak Pluta trafia to każdemu jesteśmy w stanie zagrozić.



Jest szansa powalczyć o medal, bo mamy parę w ćwiercfinale z Górnikiem Wałbrzych, a King trafia do fazy play-in gdzie zagra ze Śląskiem. Jak nie będzie sensacji to Anwil i Trefl trafilą na King i Śląsk. Start zaś zagra z Czarnymi i z wygranym z tej serii jesteśmy w stanie powalczyć o medal.



Tylko nie wolno Wałbrzycha lekceważyć i bez sentymentów z Wyką i Kulką mimo że tu grali kilka sezonów. Kibice Wałbrzycha za dużo sobie pozwalali na Bemowie. Gorsze chamstwo i wyzwiska na Legię od Anwilu. Trzeba im zwycięstwami zamknąć mordy. odpowiedz

cuLt Warsaw sporT - 1 godzinę temu, *.236.238 Brawo! To szansa na Mistrza!! odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl cały mecz kląłem plute że robi straty itd, ale w koncówce wygrał nam ten mecz...💪 odpowiedz

