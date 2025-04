Tobiasz: Zrobimy wszystko, by wygrać Puchar Polski

Wtorek, 29 kwietnia 2025 r. 12:15 źródło: sport.tvp.pl

– Każdy finał jest wyjątkowy i tak podejdziemy do piątkowego spotkania. To mecz najwyższej rangi, każdy z nas zrobi wszystko, by wygrać. Musimy zagrać tak, by po spotkaniu nikt nie miał sobie niczego do zarzucenia. (...) To spotkanie waży bardzo dużo. Da nam możliwość gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, kolejne trofeum, prestiż... Jest wiele elementów motywujących do tego, by wygrać - mówi w wywiadzie dla sport.tvp.pl przed piątkowym meczem o Puchar Polski z Pogonią Szczecin bramkarz Legii Warszawa, Kacper Tobiasz.









– Oczywiście, analizujemy z trenerami to, jak jedenastki wykonują gracze ze Szczecina. Ale liczę i mam przeczucie, że tym razem to spotkanie nie skończy się karnymi. Zmierzą się zespoły lubiące ofensywny styl, więc podejrzewam, że mecz będzie interesujący dla widzów i rozstrzygnie się wcześniej niż po dogrywce. Pamiętam jednak, jakie przeczucie miałem przed finałem z Rakowem i zupełnie się nie sprawdziło... Wydaje mi się, że to będzie zupełnie inne spotkanie niż sprzed dwóch lat. Wynika to choćby z tego, że Legia i Pogoń grają w zupełnie innym stylu. Dokonamy starań, by zachować czyste konto – nie tracąc gola, nie da się przegrać meczu. Od tego pewnie zaczniemy, a o działania ofensywne jestem spokojny. W tym roku strzeliliśmy mnóstwo goli i mieliśmy wiele okazji, po których bramki nie padły. Jestem przekonany, że w piątek sytuacje będą, trzeba będzie je tylko wykorzystać. W finałach najważniejsza jest skuteczność: pod bramką przeciwnika i swoją.



- Rywale będą bardzo zdeterminowani i zmotywowani, by wygrać. Ale my również. Nam także nie zabraknie cech wolicjonalnych. Oba zespoły wyjdą na boisko po to, by wygrać. Nie spodziewam się, by się nas wystraszyli, aczkolwiek mają za sobą kilka przegranych finałów. Nikogo nie lekceważymy, bo karma wraca. Do meczu podejdziemy z maksymalną koncentracją i determinacją, by wygrać. (...) W meczach, w których dużo się dzieje, jest mi łatwiej się skoncentrować. Trzeba wytężyć umysł, maksymalnie skoncentrować na tym, co dzieje się na boisku. Huk z trybun dodatkowo mnie motywuje do działań. Bardzo lubię gorącą atmosferę i cieszę się, że mamy świetnych kibiców, którzy potrafią takie widowisko stworzyć. Robią wszystko, by nas zmotywować i stoją za nas murem.



– Biorąc pod uwagę pracę, którą wykonaliśmy i liczbę rozegranych meczów, przydałoby się zdobyć Puchar. Staraliśmy się zajść jak najdalej w lidze, Pucharze Polski i w Europie. W trakcie rozgrywek wiele się zmieniało. Najważniejsze, że wciąż stoimy przed okazją do zdobycia trofeum, więc trzeba ją wykorzystać.



Pełny wywiad znajdziecie tutaj.