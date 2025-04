Legia z licencją na grę w sezonie 2025/26

Wtorek, 29 kwietnia 2025 r. 15:53 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatrzyła wnioski o przyznanie licencji na grę w Ekstraklasie oraz rozgrywkach UEFA w sezonie 2025/26. Jako jedyna licencji na grę w Ekstraklasie nie otrzymała Lechia Gdańsk.









Komunikat Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN



Komisja ds. Licencji Klubowych rozpatrzyła wnioski klubów o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy oraz rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2025/2026. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów.



1. Komisja postanowiła przyznać klubom: Legia Warszawa, Lech Poznań, Widzew Łódź, Jagiellonia Białystok, Cracovia, GKS Katowice, Korona Kielce, Motor Lublin, Raków Częstochowa:

licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 oraz

licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2025/2026.



2. Komisja postanowiła przyznać klubowi Stal Mielec:

licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026.



3.Komisja postanowiła przyznać klubowi Górnik Zabrze:

licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 z nadzorem infrastrukturalnym oraz:

licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2025/2026.



4. Komisja Postanowiła przyznać klubowi Zagłębie Lubin:

licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 z nadzorem infrastrukturalnym.



5. Komisja postanowiła przyznać klubowi Radomiak Radom:

licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 z nadzorem infrastrukturalnym oraz finansowym.



6. Komisja postanowiła przyznać klubom: Śląsk Wrocław, Piast Gliwice oraz Pogoń Szczecin:

licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 z nadzorem finansowym;

licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2025/2026.



7. Komisja postanowiła przyznać klubowi Puszcza Niepołomice:

licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 z nadzorem finansowym oraz infrastrukturalnym;

licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach klubowych UEFA w sezonie 2025/2026;

dodatkowo na klub nałożony został środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 20 000 zł za naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego.



8. Komisja postanowiła nie przyznać klubowi Lechia Gdańsk:

licencji upoważniającej klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 w związku z niespełnieniem kryterium F.05 (Prognoza finansowa).



Ponadto Komisja postanowiła nałożyć na Klub Kotwica Kołobrzeg środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 20 000 zł za naruszenie kryteriów infrastrukturalnych Podręcznika Licencyjnego dla Klubów 1 ligi na sezon 2024/2025, w tym m.in. za brak dostępnego do przyjmowania kibiców sektora gości.



Klubom od powyższych decyzji przysługuje odwołanie za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 (pięciu) dni od daty ich otrzymania.