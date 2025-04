Zebrano ponad 40 tys. na oprawę finału. Zbiórka trwa!

Środa, 30 kwietnia 2025 r. 09:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Blisko 41 tysięcy złotych zebrali do tej pory kibice Legii, podczas internetowej zbiórki, na oprawę finału Pucharu Polski, który czeka nas już w najbliższy piątek na Stadionie Narodowym. Jako że choreografie szykowane na tak duży obiekt wymagają naprawdę sporych kosztów, zachęcamy do dalszego wsparcia Nieznanych Sprawców. Dorzucić się do zbiórki na oprawę można TUTAJ.