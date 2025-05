Komentarze (71)

(L)eming - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 👏👏👏(L) odpowiedz

Majir - 2 godziny temu, *.telenormobil.no Dlaczego po raz kolejny wisiała flaga Norwegii? odpowiedz

Elf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Majir: Bo Henning Berg bedzie nowym trenerem i Mioduski robi przyjazny klimat odpowiedz

cleo - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl PUCHAR JEST NASZ!!! 🏆🏆💥 odpowiedz

rob bandit - 2 godziny temu, *.com.pl Panie i Panowie Mamy To... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Ario - 2 godziny temu, *.centertel.pl Puchar jest nasz 🏆brawo Legia odpowiedz

Warszawa - 2 godziny temu, *.centertel.pl LEGIA WARSZAWA:przegryw szczecin 4:2 odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl chodyna odejdz paraliżu!!! odpowiedz

Legia or deadly life - 2 godziny temu, *.238.131 Trener d...a nawet jesli wygramy ,prezes niech szuka trenera co bedzie stawiał na akademie bo znowu Faja wpuszcza kumpla po kontuzji a nie młodych a ten kumpel karnegi juz nie potrafi strzelic orzyczynila sie guala do utraty walki o mistrza no i przyczynia sie do utraty pucharu i ye miny glupie i ye spodenku podwijane is no halo odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niestety ale Vinagre jest strasznie beznadziejny dzisiaj . Gual zagrał krytycznie słabo , Wszołek pomimo powrotu po kontuzji super meczyk. Kapuadi szef odpowiedz

GR - 2 godziny temu, *.chello.pl Ojedele oddać za darmo odpowiedz

Cwks1916 - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl @GR: Dobrze grał przecież odpowiedz

Dramat - 2 godziny temu, *.chello.pl Vinagre kolejny zagraniczny szrot odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Świetny powrót chodyny przy drugiej bramce. Pozorant wchodzi i truchta. Won szkodniku!!! odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Powiem ze Pyza przy bramce zachowal sie fenomenalnie. Minute wczesniej totalnie spyee r dolil szanse ale teraz swietna przekladka i super wykonczenie. Brawo Pyza. Pogon juz nas nie dojdzie! odpowiedz

wtf - 3 godziny temu, *.ghnet.pl Dzban ma pustą bramkę,a próbuje omijać bramkarza! odpowiedz

cleo - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Gual tragedia, mógłby być dalej kontuzjowany odpowiedz

Ario - 3 godziny temu, *.centertel.pl 👏 Legia mistrzem Polski jest 🏆 odpowiedz

Ronaldo - 3 godziny temu, *.myvzw.com Zawsze broniłem Guala. Ale to co zrobił przekreślił się na zawsze. Nie ma tu naprawdę nikogo kto umie mocno celnie strzelać karne ?

Zanim uderzył bramkarz był już tam. Ku… wa to nie loteria podnieś głowę przed strzałem de bilu. To jest kryminał. Było po meczu ale kur… wa Faja nie przygotowała jednego na ten moment. Bo Gual to jest pajac i oby nie kosztował nas ten puchar i więcej. Pankov by to strzelił Kapuadi też Wszołek ktokolwiek tylko nie krótkie majtki. odpowiedz

Antek - 3 godziny temu, *.spectrum.com Tobiasz nadzieja pogoni odpowiedz

maroGSLegia - 3 godziny temu, *.dfn.nl Ten gual chociaż wtym ffinale mógłby opuścic te spodenki albo najlepiej opuścić murawe... odpowiedz

Ario - 3 godziny temu, *.centertel.pl Gra się toczy tylko Legia ukochana Legia 👏🏆 odpowiedz

Ferdek_Kiepski - 3 godziny temu, *.ghnet.pl Przez tego dupka Guala przegrają pewnie Puchar Polski. Jak się nie strzela karnego w finale to się przegrywa. Gual do wywalenia z drużyny, to nie pierwszy tego typu strzał wykonany przez niego. ☹️ odpowiedz

Zosiek - 3 godziny temu, *.plus.pl Karny powinien być powtórzony, bramkarz ruszył z Lini przed gualem, to skandal i drukowanie🤡 odpowiedz

inka - 3 godziny temu, *.vectranet.pl ręcznik w bramce, hiszpańska miernota w ataku i puchary oddalają się... odpowiedz

Błoniaq - 3 godziny temu, *.play-internet.pl A niech to. Gola do szatni dostaliśmy .



Co ten Feio robi ? odpowiedz

Młody - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Legia gra bardzo dobry mecz, jedynie Gual to tragedia....i nie chodzi tylko o rzut karny. Gość jak był tak drewno jest ...czas na Szkurina. odpowiedz

Ario - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tylko Legia ukochana Legia 👏🏆 odpowiedz

Won - 3 godziny temu, *.datapacket.com Mam nadzieję ze to ostatni mecz tego chj....go hiszpana w tej druzynie odpowiedz

Ju - 3 godziny temu, *.chello.pl gual jprd odpowiedz

Ario - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tylko Legia ukochana Legia 👏 odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com No to Morishita sie popisal skokiem...

Wiec zaczynamy od nowa. Ale Borek moglby sie zamknac... odpowiedz

Fan - 2 godziny temu, *.chello.pl @Krzeszczu: nie ważne na jakiej stacji oglądasz mecz Legii, to ból d...y wszyscy komentatorzy mają jak Legia wygrywa. Chyba płacą im za to. Je......ć ich pseudo dziennikarzy. odpowiedz

Koczi - 3 godziny temu, *.centertel.pl Gual - Nieudacznik!!! odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Zdejmij tego guala. Gramy w 10. Przechodzi obok meczu odpowiedz

Rataj - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Co sędzia wymyślił? Przecież w takich sytuacjach puszcza się grę i jest gol, a on zrobił korzyść dla Pogoni i szansę dla bramkarza ,którą wykorzystał. odpowiedz

Jim - 2 godziny temu, *.ejedrzejow.pl @Rataj: Marciniak pokazał że ktoś z Legii zagrał ręką więc gola nie mogl uznać i wrócił do faulu bramkarza więc karny odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Ale Borek jest tak beznadziejny ze glowa mala. No i te jego wieczne stekanie, jakby bardzo chcial srac, bardzo chcial, yyyyy, i tak nie bardzo mogl.💩👎 odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Zaczelo sie dobrze! 👍💪 odpowiedz

Pruszkowfans - 4 godziny temu, *.centertel.pl Strzał tego wkladu jak gual to pomijam ale co z prYwilejem pi faulu.Czemu byl karny.Marciniak dno odpowiedz

Ronaldo - 4 godziny temu, *.myvzw.com No to k … wa przygotowali się na karne. Byłoby po zawodach…. odpowiedz

Marc gual - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dzień dobry jestem marc gual i jestem je…..ym idiota

Zrobię wszystko żeby Legia nie zdobyła pucharu

Pozdrawiam odpowiedz

Jprd - 4 godziny temu, *.chello.pl gual hiszpański ogier odpowiedz

MarioL - 4 godziny temu, *.wanadoo.fr Jazda z koszernymi śledziami. odpowiedz

F@n - 4 godziny temu, *.orange.pl Bodnar już coś kręci, boi się transparentów? 🤬 odpowiedz

Krawat - 4 godziny temu, *.chello.pl Ojedele oddać go za darmo odpowiedz

Aksamitny Heniek - 47 minut temu, *.korbank.pl @Krawat: puknij się w ten swój pusty łeb. odpowiedz

As - 4 godziny temu, *.play.pl A gdzie nasza oprawa ???? odpowiedz

Aro - 4 godziny temu, *.net.pl Ja w swoim mieście nie można wejść na mecz na czas odpowiedz

Dramat - 4 godziny temu, *.chello.pl W sumie gra pięciu Polaków w obu klubach dziś odpowiedz

Olek - 4 godziny temu, *.icpnet.pl Skandal. Sami patrioci. 100 zwrotek hymnu a 2 Polaków w składzie. odpowiedz

A - 3 godziny temu, *.chello.pl @Olek: o co ci biega? odpowiedz

Dramat - 4 godziny temu, *.chello.pl W Legii tylko dwóch Polaków odpowiedz

Dickson Chotowski - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com ZAWSZE I WSZEDZIE. 1312. ACAB. CHWDP. odpowiedz

Aaaa - 4 godziny temu, *.wanadoo.fr @Dickson Chotowski: HWDPogon. odpowiedz

Ryś - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Jest Widzew na trybunach? odpowiedz

Trututu - 4 godziny temu, *.chello.pl @Ryś: Chyba ruch jest w niebieskich odpowiedz

Ziggy - 4 godziny temu, *.play.pl @Ryś:

może jest; dzisiaj grali sparing z Motorem w Karczewie to może kilku chłopców przyjechało odpowiedz

cleo - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Ryś: Ruch jest odpowiedz

Tak będzie - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Pogoń vs Legia 3:1 odpowiedz

eduardo - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Tak będzie: no i do budy odpowiedz

cleo - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Trener który ma stawiać na wychowanków.. Fejo obsrał gacie już przed meczem. odpowiedz

Klanik - 4 godziny temu, *.chello.pl @cleo: kibice sami chcą ciągle nowych zawodników z zagranicy no to faja i loczek załatwił odpowiedz

Kibic - 4 godziny temu, *.inetia.pl @cleo: za ważny mecz na takie zabawy odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl ............................... Tobiasz ...........................

Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Vinagre

.............. Augustyniak ... Goncalves ...............

Wszołek ............... Morishita ............. Luquinhas

............................ Szkurin .................................

LEGIA MISTRZ !

❤️🤍💚🖤

🥇🏆

🍺 🍻

JAZDA LECIMY AaaUuu... odpowiedz

Kibic - 5 godzin temu, *.lyse.net Gdzie można oglądać na streamach? odpowiedz

Tym - 5 godzin temu, *.centertel.pl I już famejo mota ze składem czemu Janek na ławce a idź ty do rudej famejo odpowiedz

Rabs - 5 godzin temu, *.ip-ptr.tech No to lecim na Szczecin, golić frajerów! Puchar, to nasza specjalność! odpowiedz

Draper - 6 godzin temu, *.play.pl gonić paprykarzy przez gęsty las odpowiedz

Znawca - 7 godzin temu, *.interkam.pl Tobiasz-Wszołek,Pankov,Kapuadi,Vinagre- Goncalves,Augustyniak, Elitim-Morishita,Szkuryn,Luqinhas. JAAAZZZZDAAAA.💪😊👍 odpowiedz

Wyrwikufel - 7 godzin temu, *.netfala.pl Wygramy wygramy wygramy, k... pokonamy!!! 💥🏆 odpowiedz

