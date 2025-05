Feio: Wiem co zrobić, by mistrzostwo wróciło do Warszawy

- Czy zostanę w klubie na kolejny sezon? Nie wiem, bo specjalnie się nad tym nie zastanawiałem. Nigdy nie ukrywałem, że Legia jest miejscem szczególnym. Nie tylko na mapie piłkarskiej Polski, ale również dla mnie. Ten klub mnie przyjął w Polsce - nauczył języka, historii. To jest dla mnie szczególne miejsce. Praca w tym klubie jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Do dziś nie chciałem wiedzieć o innych klubach z zewnątrz, ich ofertach. Zablokowałem wszelkie rozmowy, co obiecałem Michałowi Żewłakowowi. Z Legią jednak również nie było rozmów o przyszłości i zobaczymy, czy nadejdą. Ja dalej będę robić to samo i wykorzystywać maksimum z każdego dnia. Każdą decyzję będę podejmował dla dobra Legii, niezależnie, jak długo tu będę. Chciałbym, żeby Legia była moim ostatnim klubem w Polsce. Czy to pożegnanie nadejdzie niedługo? To pytanie nie jest do mnie. - Jeśli zostanę w Legii, chcę być mistrzem Polski. W tym celu wiele rzeczy musi grać. Niektóre z nich nie grały w tym sezonie i wina została za nie zrzucona na mnie. Chciałem być mistrzem Polski w tym sezonie, ale okazało się, że ten projekt potrzebuje więcej czasu. Wiem jednak co zrobić, żeby to mistrzostwo wróciło do Warszawy. Zobaczymy, czy dostanę na to szansę. Tu nie chodzi o sprawy finansowe, to ostatnia rzecz, na którą patrzę. Jestem jednak wymagający i żeby spisywać się doskonale na trzech frontach, potrzebne są różne rzeczy. Jeśli one będą - to zobaczymy, co się stanie. - W przerwie i przed meczem mój przekaz był podobny. Kiedy grasz z tak dobrym przeciwnikiem, to mecz ma różne momenty. Na początku zdobyliśmy gola, potem drugiego, który został anulowany i nie trafiliśmy karnego. To mogło zmienić ten mecz całkowicie. Później swój moment złapała Pogoń. Żeby wygrać finał, musisz umieć tymi momentami zarządzać. Chcieliśmy trzymać się planu meczowego, zarządzać spotkaniem. W przerwie rozmawialiśmy o tym, że nie do końca dobrze zawężaliśmy środek pola. Zaczęliśmy drugą część dobrze, golem. Potem Pogoń trochę docisnęła. Dużą rolę pełniły zmiany, dały nam one bardzo dużo. Każdy ze zmienników wniósł wiele do gry i pomógł nam w swój sposób w zwycięstwie. - Finały są po to, żeby wygrywać. W przekroju całego meczu byliśmy lepsi niż Pogoń. Wygraliśmy ten finał zasłużenie. - Ten finał był taki, jakie finały powinny być. Szczególnie w Polsce, gdzie ciągle walczymy, żeby polska piłka była wyżej. To była piękna reklama naszej piłki. Cieszę się, że mimo perturbacji wszyscy kibice weszli na stadion, dopingowali cały mecz i stworzyli fenomenalną otoczkę. Było wiele emocjonujących finałów, takich jak dziś i na szczęście każdy skończył się dla mnie happy-endem. Oby tak zostało. - Jestem prostym człowiekiem. Wierzę w ciężką pracę. Piłkarz, który tak pracuje, chce się rozwijać i być lepszym, to prędzej czy później dostanie swoją szansę. Jeśli gramy tak dużo meczów, każdy piłkarz będzie miał swój moment. Musisz być tylko na niego gotowy. Każdy piłkarz, który otrzymał ode mnie szansę, ciężko na nią pracuje. W mojej drużynie nigdy nie ma pierwszej jedenastki i reszty - każdy pracuje tak samo i dostaje taką samą szansę. Mam szczęście, że pracuję z kapitalną grupą ludźmi. W niektórych momentach tego sezonu cierpieliśmy, ale wierzyliśmy, nie spuszczaliśmy z tonu i dziś odbieramy nagrodę za to. - Ta drużyna umie grać w finałach. Jakby to podsumować, to byliśmy w nich gorsi tylko od Chelsea FC, a i tak pożegnaliśmy się godnie. Ta drużyna ma dużą mentalność. - Są różne szkoły komunikacji. Jest sposób asekuracyjny, żeby potem czegoś nie wypominano, ale ja na to tak nie patrzę. By coś osiągnąć, musisz być odważny. Nie żałuję, że powiedziałem na początku sezonu, że chcemy walczyć o mistrzostwo i puchar. Legia nie zdobyła mistrzostwa od 4 lat. Gdyby to był pierwszy raz, to spakowałbym walizki, powiedziałbym, że to przeze mnie i odszedł. Mam swoje wnioski, czemu w tym sezonie nie wyszło, ale to szersze spektrum niż trener i drużyna. Nie wybielam się oczywiście z odpowiedzialności, bo nigdy się nie chowałem. Na finalne rozrachunki i ocenę przyjdzie jednak jeszcze czas. W tym sezonie było nas stać na fenomenalne spisywanie się w Europie i finale Pucharu Polski, ale niestety nie w lidze, nad czym ubolewam. To jednak nie jest sezon do wyrzucenia do kosza.

Twoje Ego - 1 godzinę temu, *.play.pl Uważam że Feio powinien zostać. Jest dobrym trenerem który też ciągle się rozwija. Większość klubów buduje kadrę nie w sezon. Chyba że ich kupuje Ahmed z Dubaju i wyciąga swoje sztaby złota z sejfu i wtedy przychodzą grajki... Feio myślę że zrobi mistrza odpowiedz

GRANAT - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl FAJO ile ty juz pokazujesz co nalezy zrobić aby mistrzostwo wróciło. Tak żeś pokazał dzbanie że 5 miejsce mamy wiec sie juz nie podniecaj ( a do kibiców to nie klepcie sie tam po dzisiejszym meczu) bo jesteś marny trener z toba dzbanku mistrzostwa w przyszłym sezonie mieć nie będziemy tak jak i w tym. Żewłak podobno jesteś trzeźwy wiec wywal tego faje na szrot odpowiedz

P.S. - 2 godziny temu, *.plus.pl My też Panie Fajo wiemy co trzeba zrobić by Mistrzostwo Polski wróciło na Ł3... musi Pan odejść z (L) w trybie PILNYM...dzięki za wszystko i za LK jak również za ten Puchar również Wielkie Dzięki ale......Goodbye! Już mieliśmy WIELKIE obietnice przed sezonem i....WYSTARCZY! Jeszcze raz BRAWO za dzisiejszy Finał PP, ale Panu już dziękujemy.... odpowiedz

West - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Pier****nie...gral bardzo asekuracyjnie...na wynik i dlatego jest tylko PP

Czy Przyborek jedt lepszy niz Urbanski czy Szczepanski...na pewno nie

Feio sie boi grac na calego...ryzykowac i dlatego zawsze jego druzyny to sredniacy odpowiedz

Do Kibiców - 3 godziny temu, *.orange.pl Tu nowy trener nic nie pomoże jestem za tym żeby Feio został z tym składem i tak zrobił ponad normę trzeba wkoncu wziasc się do roboty z transferami poza tym popatrzcie na terminarz i gdzie Legia straciła mistrzostwo błędy Kobylaka np z S.Mielec i inne mecze wiadomo trzeba ogarnąć Skład i zrobić czystki pozbyć się paru graczy ale dać pracować trenerowi jest młody zdolny to trener na lata a nie na ciągłe zmiany odpowiedz

Do oszustów z zarządu - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ogólnie sezon do d...y. Nie ma się co czarować. Wygrać w lidze 2 lub trzy mecze z rzędu graniczyło z cudem. Gra w Europie na duży plus. Tym bardziej, że mamy w c.uj długów i kasa z gry w Europie potrzebna jest nam jak tlen.



Pamiętajmy tylko kto te długi narobił.



W lidze d...a bo czwarty sezon z rzędu można spisać na straty.

Wina Feio?

Nie sądzę.

Przed Feio też było kilku specjalistów z tak zwanej d.py i mistrzostwa nie zdobyli.

Weźmy cały sezon pod lupę.

Najgorzej było z obsadą bramki i atakiem, którego tak naprawdę nie było.

Ogólnie ostatnie transfery nie były na miarę klubu Legii Warszawa. Całe stado przepłaconych grajków co kasę brali za nic.

Przyjdzie nowy trener za Feio i zdobędzie mistrzostwo jak za dotknięcie czarodziejskiej różdżki? Nie sądzę, że tak będzie.

Światełko w tunelu widze w Żewłakowie.

Ale chłop też nie wyczaruje mistrzostwa z niczego w jeden sezon.

Tu zaniedbania są kilkuletnie. Co raz( nie mylić z coraz) więcej podpisuje się kontraktów z młodymi chłopakami z akademii ale tak naprawdę nie wiemy na jakim są poziomie i czy będą realnymi wzmocnieniami pierwszej drużyny. Znając życie to 1 na 10 się przebije do pierwszego składu. W szczytowym sezonie dwóch lub trzech raz na osiem lub dziesięć lat. A jak się sprawdzą to już ich nie będzie a kasa pójdzie na spłatę długów.

Mi tu śmierdzi praniem pieniędzy z tym właścicielem. Jakieś długi nie wiadomo u kogo. Fundusze luksembrskie? Dla mnie to wyciąganie kasy z klubu bokiem. Za rok lub dwa będziemy mieli to upragnione mistrzostwo by zamknąć nam buzie, że coś tu śmierdzi. Zachłyśniemy się tym mistrzostwem raz na 5-7 lat i wszystko przycichnie. Całe te długi, fundusze leksumbuskie. Wszystko usunie się na moment w cień. Zapomnimy o tym na krótką chwilę.

Ale czy w perspektywie czasowej klub się rozwinie? Zdominujemy ligę na lata jak Bayern Monachium w Niemczech? Nie sądzę.

Kluczowe dwa pytania.

Czy z Feio klub pójdzie do przodu?Czy bez Feio klub pójdzie do przodu?

Moim zdaniem potrzeba czasu na zbudowanie drużyny. Bez odpowiednich wzmocnień Mourinho tu nie pomoże.

Jak zawsze chodzi o kasę. Reszta to gra pozorów. Dopóki właściciel wychodzi na swoje gra toczy się dalej. Jak jest protest i górze się kasa nie zgadza to mydli nam oczy i robi się zmiany by jemu znów kasa się zgadzała.

Jak by się wziął za to jakiś solidny dziennikarz śledczy to by wszystko wyszło na jaw. A tak to jest moim zdaniem ogólną korupcja w całej naszej lidze. Dlatego paprzemy się w tym gównie od lat i nic się nie zmienia. odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl faja out, tobiasz out, gual out, pudel out -to trzeba zrobić odpowiedz

Mirek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jeśli ktoś myśli, że przyjdzie tutaj Guardiola, Ancelotti lub Mourinho to jest w błędzie. Szanujmy trenera którego mamy, bo byli tutaj już tacy jak Jozak, Sa Pinto i nic dobrego z tego nie wynikało odpowiedz

Kazimierz Senior - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Dobry trener tylko błędy w zakupie piłkarzy Kun,Pethart ten bramkarz Kowacewic Pstawic na własnych wychowanków i do tego kilku doświadczonych Pozdrawiam i powodzenia Kazimierz Senior odpowiedz

Piotrek - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Zostawcie Feio w spokoju, bo przyjdzie Urban, Magiera lub Michniewicz i będzie płacz odpowiedz

Kg 1916 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Dajcie dobre transfery,zostawcie trenera Feio a bedzie MISTRZOSTWO w nowym sezonie. Michał Żewłakow wszystko w Twoich rękach ,dobrze wiesz że to nie była kadra na trzy fronty!!! odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl @Kg 1916:



" to nie była kadra na trzy fronty"



Właśnie.

Niektórzy pytają, dlaczego wcześniej tak nie graliśmy.

Nie graliśmy, bo wcześniej mieliśmy mecz za meczem, często, co 3 dni - w lidze, pucharach i Pucharze Polski podczas, gdy inne zespoły mogły odpoczywać.

Z tak wąską kadrą i słabymi transferami i tak wyrobiliśmy normę ponad stan. odpowiedz

Dino - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Kg 1916: Śmieszny jesteś jak ten cały Feio . odpowiedz

Kg 1916 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Dino: Może i jestem śmieszny za to Ty musisz być niesamowitymi znawcą... Jaką Legia ma ławkę w tym sezonie? Wiem że Ty byś to poukładał i zdobył potrójna koronę. Może zgłosisz się na trenera za Feio? odpowiedz

arkadioso2812 - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Dziś drużyna zagrała dobre zawody , a gdyby pajac w gaciach z gumkami strzelił na 2-0 to myślę że pogoń by się nie podniosła i skończyło by się nie 4-3 tylko 5-0 (jak z amiką w 1980)😎.....Nasz czarodziej w siódmym niebie! Znowu buchnął optymistyczną i radosną wizją na nowy sezon. Czemu już teraz skoro sezon się jeszcze nie skończył? Przecież w wywiadzie powiedział: "Czy zostanę w klubie na kolejny sezon? Nie wiem, bo specjalnie się nad tym nie zastanawiałem"....

No to jak jest? Skoro nie zastanawiał się czy zostanie w klubie to czemu farmazoni, że wie jak teraz zdobyć mistrzostwo? Mały kłamczuszek😉. Tak na marginesie wielki trenerze nie myśl o przyszłym sezonie , tylko dokończ ten sezon z fasonem, z podniesioną głową. Pokarz , że zespół kryzys ma za sobą i wali wszystkich a rywale obawiają się meczy z Legią! Zrobisz to? Zostały do ogrania cztery drużyny, którym Legia ma coś do udowodnienia i rewanżu. Czarodzieju zrób komplet punktów a zrobisz na koniec sezonu na pewno pozytywne wrażenia na wszystkich ,którzy Legii życzą jak najlepiej🙂👍 odpowiedz

Atmosferic - 4 godziny temu, *.orange.pl @arkadioso2812: Legia zagrała dobre zawody? a nie pomyliłeś meczów? Legia zagrała przeciętnie, ale była skuteczna. Pogoń wiele razy zagrażała bramce Legii i Legia nie miała kontroli nad meczem - przy 1-3 cały czas pachniało bramkami dla pogoni.



Feio się nienadaje do tej pracy, ogólnie ten zespół fizycznie jest ułomny - każde pojedynki biegowe przegrywali z graczami pogoni. To było frustrując oglądanie tych wleczących się piłkarzy. Jak fizyczność się nie poprawi to za rok też nie będzie mistrzostwa, bo raków biega lepiej, legia, pogoń, jagiellonia też biegają lepiej - Legia człapie - piłkarze nie mają siły sprintować i robić różnice w biegu. odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl @Atmosferic: To był otwarty mecz, w którym Legia popełniła wiele błędów w obronie, ale trzeba też przyznać, że gra kleiła się jak mało kiedy. Luquinhas, Morishita i Elitim zagrali jedne z najlepszych meczów w tym sezonie. Cała jedenastka tworzyła kolektyw. Legia była drużyną jak mało kiedy w polskiej piłce. Dlatego pod wieloma względami zagraliśmy bardzo dobre zawody. Mecz mógł się wymknąć spod kontroli wielokrotnie, ale zawsze odpowiedzią Legii była kolejna bramka. Właściwie to wydaje mi się, że ani razu w tym sezonie nie zagraliśmy lepiej w ofensywie w Ekstraklasie. I liczba goli nie jest ważna w tej ocenie, liczy się to w jaki sposób Legia zachowywała się z piłką pod bramką rywala. Gdybyśmy grali tak zawsze to te wszystkie pudła Chodyny, Alfareli, itd. nie miałyby miejsca. I z innej perspektywy patrzylibyśmy teraz na tabelę. Dlatego - mimo błędów w obronie - uważam, że to był bardzo dobry mecz w wykonaniu Legii. odpowiedz

arkadioso2812 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Atmosferic: No to chyba faktycznie oglądaliśmy dwa różne mecze. Pierwsze pół godziny to pogoni nie było widać. Jakby mieli powiązane nogi. Wszołek nie dał pograć szybkiemu Grosickiemu. Ogólnie w mediach jest zadowolenie za stworzenie dobrego widowiska w PP. To co? w takim razie pogoń grała dobrze a Legia źle? No nie, nie zgadzam się. Mieli chłopaki pomysł na grę i zagrali jeden z lepszych meczy w tym sezonie odpowiedz

Atmosferic - 5 godzin temu, *.orange.pl Nie dajmy się nabrać na słowa tego bajeranta. Gdyby wiedział to by w tym sezonie wygrał. Nie wygrał żadnego meczu w lidze z top4. odpowiedz

No comment - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Atmosferic: nie ma co narzekać, Feio jest jaki jest, ale z biegiem czasu nauczy się "cenzury trenerskiej-telewizyjnej", z tej ekipy co mial na 3 fronty i tak wycisnął to co można. Chłopaki oddychali nieraz rękawami (mecz z Radomiakiem)... fizycznie po 50 meczach uważam ze jest rewelacja w przygotowaniu, zobacz np. Amice mecz co tydzien i zadycha. Uważam, że potrzebujemy szerszej kadry bo napastnika to nie mamy od czasów Nikolicia (moim zdaniem). Vinagre, Kapuadi odejdzie pewnie wiec potrzebujemy minimum 3 obrońców, Chodyna (oby odszedl-lub zeby odżył jak Slisz), liq fajnie jakby zostal ale za mniejszą cenę bo co jak co, ale charakteru to mu nie odmówisz. Wiec tez potrzeba jakości do pomocy, a o napadzie to się nie wypowiadam już bo dramat od lat😉 Tylko (L) odpowiedz

idzie lepsze - 5 godzin temu, *.inetia.pl Dzięki za puchar ale po sezonie WON ! odpowiedz

Jose Kante - 5 godzin temu, *.inetia.pl Jak wie, to niech powie...i czemu do tej pory nie powiedział, tym bardziej nie zrobił???

Do tej pory nie wiedział może dlatego, że dopiero się chłopczyna uczy. Oby uczył się gdzie indziej, niech nie odrzuca tych wszystkich chętnych, o których mówi przy każdej możliwości. Serio, w jego sytuacji nie chyba nikt nie odrzucałby tyłu ofert jakby je miał, skoro nie wie dalej co z Legia...Najlepiej uczyć się w różnych miejscach. Szczególnie zachowania i pokory.

Niezły teraz lizus się zrobił. Najstraszniejsze jest to, że to jeszcze mu sie uda, bo w korporacjach to lubią. odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Dziękujemy za dzisiaj bo po to się jest Legionistą żeby odnosić sukcesy i zwycięstwa przede wszystkim. Dziękujemy i pozdrawiam serdecznie wszystkich Legionistki I Legionistów. odpowiedz

Faja woooooooooooon - 5 godzin temu, *.play-internet.pl to oszust. Jeden mecz nie może okeślac wszystkiego. Sezon na zmarnowanie. odpowiedz

Ciekawski - 5 godzin temu, *.elartnet.pl @Faja woooooooooooon: Który "Jeden" mecz masz na myśli? Pytam z ciekawości, bo Legia rozegrała ponad 50 meczów w tym sezonie a ty się nie określiłeś o który konkretnie chodzi. odpowiedz

Faja woooooooooooon - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Ciekawski: ten dziś. odpowiedz

Legia - 5 godzin temu, *.net.pl Gra na trzech frontach, i dwa sukcesy PP i LKE, a liga ....... trudno Legia to nie Barca, to naprawdę dobry sezon. odpowiedz

Sitter - 5 godzin temu, *.play.pl @Legia:

można jeszcze powalczyć o trzecie miejsce odpowiedz

Atmosferic - 5 godzin temu, *.orange.pl @Legia: Priorytetem jest liga a on ją przegrał - dziękujemy za puchar i do widzenia. Nie wygrał żadnego meczu z top4 - nie zasługuje by prowadzić Legie. odpowiedz

Ja - 3 godziny temu, *.orange.pl @Atmosferic: yyy właśnie dzisiaj wygrał z top4. I w ćwierćfinale też wygrał z top4 odpowiedz

Szewo - 6 godzin temu, *.akamaitechnologies.com Rok temu mówił dokładnie to samo. Brawo za puchar, ale ten sezon należy poczytywać raczej jako kolejne rozczarowanie odpowiedz

Dig - 5 godzin temu, *.ghnet.pl @Szewo: sezon na plus rozczarowanie wielkie to będzie na zachód od Warszawy odpowiedz

Johny - 4 godziny temu, *.146.177 @Szewo:



Trener dostał trzy cele - MP, PP i awans do fazy ligowej LKE. Pierwszego nie spełnił, drugi spełnił, a trzeci spełnił z dużą nawiązką.



Moim zdaniem sezno na plus. A tych kilka punktów których nam zabrakło do MP to głównie wina bramkarza. Widać że ta drużyna zaczyna fajnie grać i przede wszystkim walczą do końca. Żewłak już ogłosił że szukamy bramkarza, więc przyszły sezon zapowiada się elegancko. odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl @Johny: Duże znaczenie w kwestii jego pozostania będzie mieć to, czy drużyna się rozwija. I już teraz wiem, że rozbieżności w tej kwestii wśród obserwatorów są bardzo duże. Ale istotne będzie jedynie to, co o tym myśli sam Żewłakow. odpowiedz

Rytm - 6 godzin temu, *.centertel.pl Dobra, pakuj walizki. Już w tym sezobie obiecywałeś mistrza. W gadaniu to ty nie masz sobie równych. odpowiedz

pawel - 6 godzin temu, *.vectranet.pl My też wiemy.

Wyebać:

chodynę

guala

kuna

wahana

sprzedać vinavre bo gra piach

W ich miejsce zawodnicy którym będzie się chciało i z odpowiednimi umiejętnościami dobrze wybranymi a nie z yt.

Zostawić lejce Żewłakowowi niech dyryguje. odpowiedz

lub2003 - 6 godzin temu, *.comcast.net Ja tez wiem co zrobic. Ja potrzebuje 10 lat. Ile lat potrzebuje Feio 50? odpowiedz

Mateusz z Gór - 6 godzin temu, *.orange.pl Odejść? odpowiedz

13 - 5 godzin temu, *.129.95 @Mateusz z Gór: 🤣🤣Dobre...

Może niech zostanie... Nie wiem ale kur mam już dość tych zmian. Zdobył PP i ograł Chelsea w półfinale... Druga szansa? odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl @13: Każdy tydzień działa na jego korzyść. Ale ostatecznie zostanie rozliczony za cały rok. Ja nie mam pewności, czy to co się dzieje teraz to nie jest to samo co jesienią, kiedy nagle Legia na kilka tygodni zaczęła grać dobrze. Dlatego niech teraz Feio jeszcze ugra 10/12 punktów do końca sezonu i udowodni, że to nie chwilowa zwyżka formy. odpowiedz

Elf - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @13: W zadnym polfinale...w lidze dali d...y po calosci.Mnie bardziej ciakawi co zrobia NS...pewnie zabraknie jaj i nie obraza sie na trenera i nie bedzie kominikatu ze nie przychodza na mecze...przeciez przejda im kolo nosa mecze z "czelsi" wiec stawiam ze okaza sie miekki fajami odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl @Elf: Spadaj, trollu. odpowiedz

Top CWKS - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Elf: NAPRAWDE nie widzisz roznicy miedzy dziejszymi czasami i mozliwoscia zrobienia protestu a protestem z czasow iti??? jezely nie to spytaj kogos madrzejszego_ja nie wiem skad sie takie glaby biora,,,,, odpowiedz

