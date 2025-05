Fotoreportaże ze Stadionu Narodowego

Komentarze (14)

asd - 3 godziny temu, *.chello.pl jak dla mnie zabraklo, przy flagach w drugiej połowie, strobo, dymu i rac odpowiedz

OchotaLW - 4 godziny temu, *.play.pl PIękna pierwsza oprawa z prostym przesłaniem o wielkiej fladze Legii. Mega czytelność i wykonanie.

Druga mocna - dość straszna



Dzięki redakcjo za tak wiele fajnych fotek, jest z czego wybierać - będzie więcej z przemarszu? odpowiedz

LG - 4 godziny temu, *.mm.pl Oprawy cienkie tym razem. Kaska ze zrzutek poszła chyba na coś innego. odpowiedz

FWWM - 5 godzin temu, *.orange.pl Jak zawsze świetne fotki! Był ogień 🔥 odpowiedz

Jurek Galaxy - 5 godzin temu, *.98.236 Zdjęcia niestety cieńkie, lepsze mam na swoim smartfonie s22 ultra. odpowiedz

Bulion - 6 godzin temu, *.ghnet.pl Naprawde myslisz, ze ponad 20 tys flag (bo kazdy mial po dwie)zostalo wyciagniete z magazynu? Że wypelnienie balkonu do tej pierwszej oprawy, ktore jest wiekszej powierzchni niz niejedna trybuna w Polsce kosztowało 5 zl? Że malowana sektorówka o tak olbrzymiej powierzchni kosztuje grosze? "Sladowe ilosci piro" na naszej trybunie przerwalyby mecz. Co ma kostucha do finału? A co miał ułan? Albo oko ze stadionem? Albo kartoniada "ludzie starej daty"?

Dla mnie oprawy top na Narodowym. Nie przekombinowane, czytelne i proste. Brawo NS. odpowiedz

Tylko Legia - 6 godzin temu, *.31.17 Tu nie liczy się ilość zrobionych zdjęć, a jakość. Słabo to wygląda. SKLW i tyle w temacie odpowiedz

ding - 6 godzin temu, *.chello.pl Zbiórki na oprawę na trzech meczach, 40 tys. ze Zrzutki i dostajemy machajki wyciągnięte z magazynu, jedną malowaną sektorówkę ze śladową ilością piro. Jestem megarozczarowany. Tak bym napisał, gdybym sie dorzucił. odpowiedz

Aaa - 7 godzin temu, *.ghnet.pl Jako fotograf chcialbym napisac ze bardzo kiepskie te fotki. Chyba ktos tu stracil zapał odpowiedz

cLe - 7 godzin temu, *.vectranet.pl Sorry za ciekawość , ale o co chodzi z flagą Norwegii? odpowiedz

Matigol - 4 godziny temu, *.orange.pl @cLe: Podbijam to pytanie - też ją widzę od jakiegoś czasu, niech ktoś zorientowany w temacie napisze o co chodzi z jej wywieszaniem? odpowiedz

Kibic - 9 godzin temu, *.lyse.net O co chodzi z tą flagą Norwegii? Tylko jak ma ktoś głupio odpisać to niech nie odpisuje wcale odpowiedz

Dorsz - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Kibic: głupio pytasz i odpowiedzi nie dostaniesz. Ch.. j Cię obchodzi. Kibice jeżdżą na dorsze do Norwegii bo w Polsce nie można łowić. odpowiedz

Piotr - 2 godziny temu, *.orange.pl @Kibic: takie wersje do tej pory zebrałem

- Berg trenerem

- Bervik

- pozdrowienia dla kogoś z tamtej strony odpowiedz

