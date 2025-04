Pekhart: Z Legią wygrałem wszystko

Środa, 30 kwietnia 2025 r. 12:00 źródło: Fakt

– To kluczowy moment sezonu. Dla mnie też, bo na do widzenia chciałbym coś wsadzić do gabloty. O tym, że odejdę z Legii latem wiem od kilku miesięcy. Prezesowi Legii powiedziałem, że do ostatniego dnia dam z siebie wszystko, bo nie wyobrażam sobie kończyć tej pięknej przygody na trybunach. Dlatego jeśli z Pogonią dostanę szansę, to na murawie zostawię całe serce – mówi Tomas Pekhart w rozmowie z Faktem.









– Na Stamford Bridge zagrałem dobry mecz, wygraliśmy, dodatkowo nosiłem opaskę kapitana. Czy mogło być lepiej? Nie sądziłem, że coś takiego jeszcze mi się przytrafi. Z Legią wygrałem wszystko, jestem spełniony. To był najlepszy czas w moim piłkarskim życiu. Na emeryturze w Atenach będę miał co wspominać. Latem zdecyduję, czy chcę kontynuować karierę. W Pradze otworzyłem centrum medyczne, mam też kilka innych biznesów. Zajęcia mi nie zabraknie. Dlatego może się okazać, że Legia będzie moim ostatnim klubem.





SONDA Czy Legia zdobędzie Puchar Polski 2024/25? tak, po 90 minutach tak, po dogrywce tak, po karnych nie, po 90 minutach nie, po dogrywce nie, po karnych