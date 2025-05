Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Śląskiem Wrocław

Piątek, 2 maja 2025 r.

W sobotni wieczór w hali na Bemowie czeka nas niezwykle istotne spotkanie - wygrana powinna zapewnić legionistom miejsce w play-off, czyli gwarancję miejsca w najlepszej szóstce po sezonie zasadniczym. Taki sam cel mają wrocławianie, którzy w trakcie sezonu dokonali wielu roszad w składzie i sztabie trenerskim. Dziś wrocławianie robią wszystko, by pominąć fazę play-in i bezpośrednio zakwalifikować się do play-off. W tym celu WKS będzie walczył na całego o komplet punktów w hali przy Obrońców Tobruku.



Śląsk w tym sezonie już dwukrotnie zmieniał pierwszego trenera. Przypomnijmy, że rozgrywki rozpoczynali pod wodzą Serba, Miodraga Rajkovicia, który ostatni sezon zakończył zdobywając brązowy medal. Słabsze wyniki na wszystkich frontach - tj. w Superpucharze, lidze i BCL, sprawiły, że władze klubu podziękowały Rajkoviciowi i w jego miejsce zatrudnili Aleksandra Joncevskiego z Macedonii. Pomimo roszad kadrowych, także pod jego wodzą, wyniki zespołu nie były satysfakcjonujące, co doprowadziło do kolejnej zmiany pierwszego trenera... co powoli staje się wrocławską wizytówką, wszak Rajković przychodził również krótko przed końcem sezonu zasadniczego. Teraz, od pierwszej połowy kwietnia, zespół prowadzi 55-letni Grek, Aris Lykogiannis, który ostatnio pracował w Panioniosie, z którym awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej w Grecji.



Wszystkich zmian w kadrze Śląska, jakie miały miejsce od początku sezonu trudno wręcz zliczyć. Zespół opuszczali m.in. Aleksander Wiśniewski (trafił do Wałbrzycha), Isaiah Whitehead (przeniósł się do Kinga), Reginald Lynch, a następnie Angel Nunez (trafił do Leymy Coruna), Donell Cooper Ii, a jako ostatni barwy klubowe zmienił Adrian Bogucki, który wrócił do Arki tuż przed zamknięciem okienka transferowego w Orlen Basket Lidze. W lutym zakończono też współpracę z Kenanem Blackshearem, uznając, że zawodnik nie spełnia pokładanych w nim nadziei... I kilka tygodni później, w związku z kilkoma urazami, postanowiono ponownie nawiązać współpracę ze skrzydłowym, który nie zdołał znaleźć nowego pracodawcy. Blackshear po dwumiesięcznej przerwie ponownie zagrał w barwach WKS-u w połowie kwietnia przeciwko Spójni - najpierw dostał 18.5 min. (4 pkt. i 3 zb.), w kolejnym meczu 13 min. (2 pkt., 6 zb.), przeciwko Anwilowi niespełna 9 min. (4 pkt., 4 zb.), a w meczu z Twardymi Piernikami znalazł się poza kadrą meczową.









Na koniec okresu transferowego wrocławianom udało się dogadać z Jakubem Niziołem, który po poprzednim sezonie podpisał kontrakt we Francji (gdzie grał w jednym zespole z Samuelem Sessomsem), ale nie był zadowolony ani ze swojej roli, ani tym bardziej wyników zespołu, który jest już pewny spadku. Walory Nizioła są kibicom w Polsce doskonale znane i Kuba potwierdza je odkąd wrócił do Wrocławia - w pięciu rozegranych spotkaniach zdobywa ok. 10 punktów na mecz, choć z nim na parkiecie Śląsk miał ujemny bilans w trzech z nich.



W ostatnich meczach zespół z Dolnego Śląska musiał sobie radzić bez kontuzjowanych Marcela Ponitki (zeszły sezon w barwach Legii) oraz rozgrywającego, Justina Robinsona, którego sprowadzono w połowie stycznia. Obaj gracze powinni być do gry w sobotnim występie przeciwko Legii, Robinson wystąpił już (16:40 min., 3 pkt., 5 as.) w środowym meczu z torunianami, Ponitki w tym meczu nie było w kadrze. Najlepszym strzelcem zespołu jest środkowy (pozyskany w trakcie rozgrywek), Emmanuel Nzekwesi (śr. 14.7 pkt., 7.1 zb.). Drugim strzelcem jest... przywrócony przed kilkunastoma dniami do drużyny Daniel Gołębiowski, który u trenera Joncevskiego został zupełnie odstawiony na boczny tor. "Gołąb" notuje w tym sezonie średnio 10.7 pkt. i potrafi zdobywać punkty w bardzo różnorodny sposób. Ważne role odgrywają także Jeremi Senglin (śr. 10.4 pkt., 3.5 as.) oraz Marcel Ponitka - niezwykle twardy i waleczny defensor, który zdobywa 9.6 pkt., który łatwo potrafi wymuszać przewinienia (śr. 3.9), ale mocno przeciętnie wykonuje rzuty wolne (64.2%). Grecki trener ma ponadto do dyspozycji doskonale znanego z gry w reprezentacji i hiszpańskiej ekstraklasie, Adama Waczyńskiego (śr. 5.1 pkt., 17 min.), bośniackiego podkoszowego Ajdina Penavę (9.0 pkt., 3.8 zb.), znanego także z gry w Spójni. Od marca grają także rzucający Macio Teague (śr. 9.0 pkt., 38.5% za 3) oraz silny skrzydłowy DeJon Davis (8.8 pkt., 4.6 zb.), ponadto kilkanaście minut w każdym spotkaniu dostaje Błażej Kulikowski (śr. 4.3 pkt.).



Śląsk przed meczem z Legią plasuje się na 8. pozycji w ligowej tabeli z bilansem 15-13 i wciąż może powalczyć o miejsce w szóstce, do którego traci tylko punkt. By jednak wyprzedzić ekipy z Wałbrzycha, czy Słupska, Śląsk potrzebuje nie tylko kompletu wygranych, ale i potknięć bezpośrednich rywali w walce o szóstkę. Ostatnio forma drużyny jest mocno zmienna - w pięciu ostatnich występach zanotowali dwie porażki (Czarni, Anwil) i trzy zwycięstwa (Spójnia, Stal, Twarde Pierniki). W przedostatniej kolejce wysoko, bo różnicą 27 punktów przegrali w hali Mistrzów z Anwilem, za to w środę nadspodziewanie łatwo pokonali na własnym parkiecie ekipę z Torunia.



Legia ostatnio prezentuje się zdecydowanie lepiej na wyjazdach aniżeli przed własną publicznością. Legioniści zagrali w obcych halach bardzo dobre, zwycięskie mecze z Anwilem, Twardymi Piernikami, Górnikiem Wałbrzych i w ostatni wtorek z Arką. Ten ostatni zresztą zakończył się najwyższą wygraną legionistów od przeszło czterech lat (97:56), po którym pracę w gdyńskim klubie stracił Nikola Vasiliev (przed laty asystent Tanego Spaseva w Legii). Zdecydowanie gorzej nasi gracze prezentowali się w domowych meczach z Treflem (-29), czy GTK (-3). W tym ostatnim broniący się przed spadkiem gliwiczanie do przerwy prowadzili na Bemowie różnicą 26 punktów... Dopiero po zmianie stron legioniści zaczęli grać jak należy, odrabiać straty i byli o włos o doprowadzenia do dogrywki, ale po rzucie Ojarsa Silinsa zanim piłka trafiła do kosza, odbiła się od metalowej konstrukcji kosza.



Po meczu z GTK zespół miał poważną rozmowę nt. ostatnich domowych występów, co przełożyło się na niezwykle mocny występ naszej drużyny w Trójmieście. Wierzymy, że efekty rozmów i wewnętrznej motywacji zobaczymy w sobotni wieczór na parkiecie. Tym bardziej, że czeka nas naprawdę trudne zadanie. Nie dość, że Śląsk dysponuje mocną kadrą, ma o co walczyć, to nie wiadomo, w jakim składzie wystąpią "Zieloni Kanonierzy". Keifer Sykes przed meczem w Wałbrzychu nabawił się urazu i ostatnio był oszczędzany przez sztab szkoleniowy. Rolę prowadzących grę brali na siebie Andrzej Pluta i Kameron McGusty. Z kolei w pierwszej połowie meczu w Gdyni drobnego, miejmy nadzieję, urazu nabawił się E.J. Onu, który przeciwko Arce na parkiet już nie wrócił. Jego jednak w sobotę na boisku powinniśmy zobaczyć, tym bardziej, że zasięg ramion amerykańskiego centra będzie potrzebny do walki pod koszami przeciwko Nzekwesiemu.



Legia w obecnym sezonie dwukrotnie mierzyła się ze Śląskiem i dwukrotnie górą byli wrocławianie. Chciałoby się więc powiedzieć - do trzech razy sztuka. Śląsk wybrał na początek sezonu półfinałowe spotkanie turnieju o Superpuchar Polski w Radomiu (+7), a następnie na początku stycznia zwyciężył (+12) we wrocławskiej hali Stulecia. Przed rokiem legioniści przegrali domowe spotkanie, z kolei zwyciężyli pod koniec sezonu zasadniczego we Wrocławiu. W ostatnich latach Legia lepiej wypadała przeciwko Śląskowi we Wrocławiu niż w stolicy. Bilans z ostatnich czterech sezonów to zaledwie jedna domowa wygrana Legii (25 maja 2023 r., w półfinale play-off) i aż 6 zwycięstw WKS-u. Tę złą serię trzeba koniecznie przerwać!



Sobotni mecz rozpocznie się o godzinie 20:30 i będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport 2. Bilety na ten mecz kupować można TUTAJ, a także w dniu meczu od 18:30 w kasach przy wejściu do hali OSiR Bemowo przy Obrońców Tobruku 40. Przypominamy o zamkniętym wjeździe na ul. Obrońców Tobruku od strony ul. Powązkowskiej. W przerwie meczu będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będą 2000 złotych. Pod główną tablicą wyników znajdować się będzie nasz klubowy sklepik, w którym do kupienia będą oprócz koszulek, bluz, szalików, także nowe piłki do kosza z naszym herbem. Obok stoiska z pamiątkami znajdować się będzie kącik dla dzieci, do którego zapraszamy najmłodszych - na pewno dzieciaki pod okiem animatorek będą się świetnie bawić.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 23-17

Liczba wygranych/porażek u siebie: 9-10

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,8 / 79,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,2%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 542 (śr. 20,1), Andrzej Pluta 320 (11,4), Michał Kolenda 304 (11,3).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 85:93), Trefl Sopot (d, 70:99), Górnik Wałbrzych (w, 72:79), GTK Gliwice (d, 84:87), AMW Arka Gdynia (w, 56:97).



Ostatnie mecze obu drużyn:

11.01.2025 Śląsk Wrocław 85:73 Legia Warszawa

28.09.2024 Legia Warszawa 70:77 Śląsk Wrocław (Superpuchar, półfinał, Radom)

09.04.2024 Śląsk Wrocław 69:97 Legia Warszawa

10.12.2023 Legia Warszawa 82:98 Śląsk Wrocław

27.05.2023 Legia Warszawa 63:65 Śląsk Wrocław (play-off)

25.05.2023 Legia Warszawa 78:55 Śląsk Wrocław (play-off)

21.05.2023 Śląsk Wrocław 71:57 Legia Warszawa (play-off)

19.05.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (play-off)

21.01.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa

29.09.2022 Legia Warszawa 63:76 Śląsk Wrocław

27.05.2022 Śląsk Wrocław 90:77 Legia Warszawa (play-off)

24.05.2022 Legia Warszawa 63:66 Śląsk Wrocław (play-off)

22.05.2022 Legia Warszawa 74:81 Śląsk Wrocław (play-off)

19.05.2022 Śląsk Wrocław 85:88 Legia Warszawa (play-off)

17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (play-off)

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (PLK)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (PLK)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (PLK)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 15-13

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,6 / 80,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 72,3%



Skład: Justin Robinson, Jeremy Senglin, Marcel Ponitka (rozgrywający), Daniel Gołębiowski, Macio Teague, Adam Waczyński, Oskar Hlebowicki (rzucający), Kenan Blackshear, Jakub Nizioł, DeJon Davis, Mikołaj Adamczak, Przemysław Kociszewski, Błażej Kulikowski, Szymon Nowicki, Wojciech Siembiga, Soprano Szelążek (skrzydłowi), Emmanuel Nzekwesi, Ajdin Penava, Tobiasz Dydak (środkowi).

trener: Aristeidis Lykogiannis, as. Wojciech Walich



Najwięcej punktów: Emmanuel Nzekwesi 230 (śr. 14,4), Daniel Gołębiowski 224 (10,7), Jeremy Senglin 274 (10,5), Marcel Ponitka 173 (9,6).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jeremy Senglin, Macio Teague, DeJon Davis, Jakub Nizioł, Emmanuel Nzekwesi.



Wyniki: GTK (w, 91:73), Arka (w, 81:100), Trefl (d, 72:87), King (d, 66:76), MKS Dąbrowa (d, 78:93), Start (d, 87:77), Zastal (w, 82:88), Dziki (d, 62:69), Czarni (w, 63:72), Spójnia (w, 69:76), Stal (w, 88:81), Anwil (d, 89:86), Twarde Pierniki (w, 87:72), Legia (d, 85:73), Górnik (w, 77:60), GTK (d, 105:83), Arka (d, 87:82), Trefl (w, 94:90), King (w, 81:102), MKS (w, 70:68), Start (w, 85:83), Zastal (d, 91:82), Dziki (w, 71:83), Czarni (d, 82:85), Spójnia (d, 72:61), Stal (d, 91:87), Anwil (w, 97:70), Twarde Pierniki (d, 99:76).

BCL: Falco Szombathely (d, 75:84), Rytas Wilno (w, 98:75), Pallacanestro Reggiana (d, 65:73), Pallacanestro Reggiana (w, 74:70), Falco Szombathely (w, 67:74), Rytas Wilno (d, 88:98).



Termin meczu: sobota, 3 maja 2025 roku, g. 20:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2



Autor: Marcin Bodziachowski