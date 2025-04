Boks

Borys Kaczmarek mistrzem Polski kadetów!

Środa, 30 kwietnia 2025 r. 12:50 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Sokółce odbyła się XXXI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych, w trakcie której rozegrano mistrzostwa Polski kadetów (do lat 14) w boksie. Startowało w nich trzech pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia. Mateusz Piskorz w kat. -54kg oraz Antoni Bal w kat. -80kg przegrali swoje pierwsze walki.



W kategorii do 66 kilogramów świetnie radził sobie Borys Kaczmarek. Legionista w drodze do finału pokonał trzech przeciwników - kolejno Wojciecha Parę (przez RSC w trzeciej rundzie), Szymona Kuśnierza (3:0) oraz Nikodema Fiedorowicza (4:0). W finale Borys mierzył się z Patrykiem Borowiczem z MKSW Pomorzanin Toruń i od pierwszej rundy przeważał. Pierwsze dwie rundy legionista bezprzecznie wygrał. W trzeciej torunianin zaczął odpowiadać ciosami, ale Kaczmarek cały czas kontrolował przebieg walki, zadając rywalowi kolejne mocne ciosy. Ostatecznie sędziowie punktowali 3:2 na korzyść zawodnika Legii, który zdobył tym samym złoty medal. Gratulujemy!



Wyniki legionistów:

kat. -54kg:

Mateusz Piskorz - Krzysztof Goliński 1:2



kat. -66kg:

Borys Kaczmarek - Wojciech Para (RSC R3)

Borys Kaczmarek - Szymon Kuśnierz 3:0

Borys Kaczmarek - Nikodem Fiedorowicz 4:0

Finał: Borys Kaczmarek - Patryk Borowicz 3:2



kat. -80kg:

Antoni Bal - Aleksander Sikora 0:3