Konferencja prasowa

Gual: Kibice pomogą nam wygrać

Czwartek, 1 maja 2025 r. 15:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Spodziewam się meczu w naszym stylu. Chcemy zagrać tak, jak trenowaliśmy, przygotowaliśmy się do niego. Pragniemy rozegrać świadomą piłkę, chcemy dominować. Najważniejsze będzie zwycięstwo, nieważne kto zdobędzie gole i czy będę to ja - mówi przed finałem Pucharu Polski napastnik Legii, Marc Gual.









- Myślę, że mecz będzie otwarty dla obu drużyn. Spodziewam się podobnego meczu, jak ostatnio. Szanse są 50 na 50. To jest finał, każda z drużyn będzie chciał wyjść z niego zwycięsko. Ważne będzie, by podejść do tego spotkania z pewnością siebie.



- Czy jesteśmy faworytami tego meczu? Tak jak powiedziałem, szansę są wyrównane. W finale wszystko może się wydarzyć. Musimy zrobić na boisku to, co sobie założyliśmy. Ludzie mogą o nas mówić, że jesteśmy faworytami. Musimy się jednak skupić na sobie, grać tak, jak potrafimy. To jest dla nas najważniejsze.



- Mecze pucharowe są inne. Liga różni się od Pucharu Polski. Teraz skupiamy się tylko na jutrzejszym finale. Chcemy zagrać tak, by wygrać. Wiemy, jak wyglądają takie mecze i jak się do nich przygotować.



- Musimy skupić się na sobie, ale gra w Warszawie będzie dla nas pomocna. Wielu naszych kibiców będzie na stadionie i tak, jak zawsze, pomogą nam wygrać.





