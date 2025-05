Konferencja prasowa

Augustyniak: Legia zawsze wygrywa na Stadionie Narodowym

Czwartek, 1 maja 2025 r. 15:28 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Na pewno ten mecz jest dla nas bardzo ważny. Legia na Stadionie Narodowym zawsze wygrywa. Nastawienie jest pozytywne, wyjdziemy na boisko z chęcią zwycięstwa i zgarnięcia trofeum - mówi przed finałem Pucharu Polski pomocnik Legii, Rafał Augustyniak.









- Z Pogonią Szczecin znamy się dobrze. Graliśmy ze sobą wiele meczów w lidze i myślę, że początek tego meczu będzie zachowawczy. Mam jednak nadzieję, że to my przejmiemy kontrolę i wygramy.



- Bukmacherzy, jak to bukmacherzy - muszą wyłaniać faworytów. Czujemy się mocni, jesteśmy w dobrej formie. Przyjechaliśmy tu po zwycięstwo i mam nadzieję, że wszystko potoczy się po naszej myśli.



- Z pozycji faworyta gra się trochę ciężej. Ciąży większa presja, ale Pogoń również ją ma. Nie zdobyli jeszcze w swojej historii ani jednego trofeum, chcą się przełamać, więc również ciąży na nich duża presja.



- Jesteśmy w dobrej formie, mamy za sobą udane mecze. Szkoda, że nie mogliśmy przygotować się do tego finału w pełnym składzie. Nie ma z nami Bartosza Kapustki, ale zrobimy wszystko, by cieszył się po końcowym gwizdku i podniósł puchar do góry.



- Nie jesteśmy zadowoleni z naszej sytuacji ligowej. To jednak schodzi teraz na drugi plan. Mecze pucharowe, również te europejskie, szły nam dobrze. Nie wiem czy to kwestia większej motywacji, ale często wychodziliśmy zwycięsko. To nie będzie nasz pierwszy finał, zagraliśmy ich w tym sezonie już wiele i mamy doświadczenie.



- Przemarsz kibiców z Łazienkowskiej na Stadion Narodowy jest niesamowitą sprawą. Pamiętam, jak wyglądało to dwa lata temu. Doping był wtedy niesamowity, poniósł nas do zwycięstwa. Życzę sobie i drużynie, by jutro było tak samo.