Konferencja prasowa

Koulouris: Zrobimy wszystko, by puchar trafił do Szczecina

Czwartek, 1 maja 2025 r. 17:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Wszyscy w Pogoni rozumieją, jak ważne jest to spotkanie. Byliśmy już tu rok temu, niestety przegraliśmy, ale teraz dostajemy drugą szansę. Jesteśmy doświadczeni i wiemy, jak wiele musimy od siebie dać, by podnieść puchar - mówi przed finałem Pucharu Polski napastnik Pogoni Szczecin, Efthymis Koulouris.









- Oczywiście, każdy napastnik, który strzela gole, szczególnie cztery w jednym meczu, jest pewny siebie. W mojej opinii - runda wiosenna jest bardzo dobra w moim wykonaniu, czuję się bardzo dobrze, a to daje mi pewność. Każdy mecz jest inny, szczególnie finałowy. To jest coś wyjątkowego. Czujemy się pewnie i nieważne kto zdobędzie bramkę, byleby była ona zwycięska. Mimo wszystko, mam nadzieję, że podtrzymam swoją obecną formę również w tym meczu.



- Jestem w Szczecinie już dwa lata i wiem, jak ważny jest ten finał i zdobycie trofeum dla naszych kibiców. Mogę tylko obiecać, że zrobimy wszystko, by puchar trafił w końcu do Szczecina.