25 maja Święto Łazienkowskiej

Poniedziałek, 12 maja 2025 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, 25 maja na stadionie Legii zorganizowane zostanie "Święto Łazienkowskiej". Będzie to wielkie święto dla rodzin z dziećmi. Na płycie głównej naszego stadionu odbywać się będą treningi wszystkich roczników i lokalizacji Legia Soccer Schools (łącznie ok. 4 tys. zawodników weźmie w nich udział).



Na tyłach trybuny im. Kazimierza Deyny będzie całe mnóstwo atrakcji dla najmłodszych - sportowe wyzwania i konkursy, treningi pokazowe różnych legijnych sekcji, piłkarski dart, boiska do gry 1x1, pokazy freestyle football, animacje i strefy zabawy, malowanie twarzy, pompowane piłkarzyki, stanowiska sensoryczne.









Ponadto na terenie, gdzie przed meczami znajduje się Legia Park, będą rozstawione foodtrucki z różnorodnym menu, czynny będzie także sklep klubowy. Fundacja Legii zorganizuje tego dnia wielką loterię z okazji 10-lecia działalności. Koszt losu to 20 zł, a do zdobycia m.in. gadżety klubowe, vouchery na mecze, sprzęt sportowy i inne niespodzianki. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na działania charytatywne Fundacji wspierające dzieci i młodzież.



Na koniec dnia, o godzinie 19:00, na płycie głównej naszego stadionu rozegrany zostanie mecz I ligi rugby pomiędzy Legią Warszawa i Hegemonem Mysłowice.