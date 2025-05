Wielka flaga LEGIA z małych flag. Puchar albo śmierć! [VIDEO]

W pierwszej połowie meczu finałowego kibice Legii Warszawa zaprezentowali efektowną oprawę prezentującą ogromny napis LEGIA na kształt klasycznej Wielkiej Flagi. Z kolei na początku drugiej części spotkania trybunę przykryła wielka sektorówka z mroczną postacią czającą się na puchar. Zapraszamy do obejrzenia materiałów filmowych!

Jura - 3 godziny temu, *.knc.pl Im więcej wpłacamy tym lepsze oprawy! Brawo! odpowiedz

robert szenfeld - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Pokrzyczało frajerstwo z pomorza, potem popłakało i pojechało do siebie na wieś. Tylko Legia . Oprawa jak zwykle - bez konkurencji odpowiedz

Ksiegowy - 5 godzin temu, *.centertel.pl Serio ...... to wszystko ? odpowiedz

Arecki - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Po prostu MŚ,a te smucenie ŝledzikòw.....Puchar Jest Nasz po raz 21!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Xman - 5 godzin temu, *.jmdi.pl @Arecki: Smucenie kogo? odpowiedz

Siwy - 6 godzin temu, *.180.171 Jak zawsze sztos!🔥 odpowiedz

