Arka Gdynia awansowała do Ekstraklasy. Zespół z Gdyni zapewnił sobie grę w najwyższej klasie rozgrywkowej na 4 kolejki przed zakończeniem rozgrywek. Po dramatycznym meczu Arka wygrała z bezpośrednim rywalem do awansu, Bruk-Betem Termaliką Nieciecza 2-1. W zespole z Niecieczy wystąpił wypożyczony z Legii Warszawa Igor Strzałek, z kolei w drużynie z Gdyni zagrał Jordan Majchrzak.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

LW82 - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl Co to jest za drużyna ? odpowiedz

Baltazar Gompka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Znowu te sledzie odpowiedz

Koral - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Powinni podziękować sędziemu Kuźmie (i pewnie to zrobili, przed meczem), pięknie wydrukował ten mecz. Dwa karne dla arki z "kapelusza", a ewidentny karny w 90 minucie dla BBT nie odgwizdany. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.