Legia zagra w eliminacjach Ligi Europy

Dzięki zdobyciu 21. w historii Pucharu Polski Legia Warszawa w przyszłym sezonie zagra w eliminacjach do Ligi Europy. Na ten moment legioniści rozpoczną rywalizację od 1. rundy eliminacyjnej, czyli 10 lipca. W zależności jednak od wyników innych rozgrywek, może się okazać, że stołeczny zespół zagra od 2. rundy eliminacyjnej.

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Dossa Junior - 9 minut temu, *.ghnet.pl Od czego zależy, czy gramy od 1, czy od 2 rundy el LE? Ktoś? Thx odpowiedz

Henio - 12 minut temu, *.193.185 W kolejnym sezonie trzeba będzie karnet ogarnąć bo bez niego będzie baaaardzo ciężko o bilet na topowe mecze 💥 odpowiedz

Wycior - 17 minut temu, *.vectranet.pl Czy ktoś się orientuje jakie wyniki determinują nasz występ od 2 rundy? Lepiej byłoby spokojnie trenować przez te dwa tygodnie w lipcu. Z góry dzięki za info! odpowiedz

e(L)o - 29 minut temu, *.ksiezyc.pl Trochę szkoda... Pudel zadowolony, faja zostanie, tobiasz się cieszy, gość z za krótkimi spodenkami będzie nadal napadziorem... Ech słabo odpowiedz

Bry(L)us - 44 minuty temu, *.pro-internet.pl Gitara..akceptuje odpowiedz

Zomers - 44 minuty temu, *.play.pl 22 stycznia jeszcze nie grała meczu oficjalnego - tylko jakieś tam sparingi w ciepłych krajach odpowiedz

Puchar jest nasz - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 💪🏆🍻👏 idealny prezent na moje jutrzejsze urodziny. DZIĘKI LEGIO!!!! odpowiedz

Kaczyński - 11 minut temu, *.play-internet.pl @Puchar jest nasz: Sto lat człowieku😁 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.