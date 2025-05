Kapuadi: Kibice również zasłużyli na to trofeum

Piątek, 2 maja 2025 r. 21:05 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- To był ciekawy do oglądania, ofensywny finał. Również bardzo dobrze się w nim grało, a przede wszystkim wygrywało - powiedział po zwycięstwie w finale Pucharu Polski obrońca Legii, Steve Kapuadi.









- Siedem bramek w jednym meczu nie zdarza się często, tylko wtedy, kiedy spotkają się ze sobą dwie dobre drużyny. Tak też było dziś. Pogoń zasłużyła na to, żeby być w finale i pokazała to dziś, ale koniec końców, to my wychodzimy z niego zwycięsko.



- Byłem nieco zaskoczony, że sędzia anulował mojego gola. Nie widziałem całego przebiegu tej akcji. Nie liczy się jednak to czy zdobyłem gola. Najważniejsze jest to, że udało nam się zdobyć puchar dla tego klubu i całej drużyny.



- Jesteśmy teraz w dobrej formie, wygraliśmy kilka meczów z rzędu. Jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. Mam nadzieję, że złapiemy jeszcze lepszą formę i przedłużymy tę serię do końca sezonu. Będziemy walczyć do końca o jak najlepszą pozycję w lidze.



- Dla mnie nasi kibice są wspaniali. Oglądam dużo meczów piłki nożnej, ale nie widziałem jeszcze tak unikalnych, wspierających kibiców do ostatnich minut. Oni również zasłużyli na to trofeum.