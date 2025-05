Gual: Potrafimy grać i wygrywać mimo dużej presji

- Trener w przerwie powiedział nam, że po prostu musimy być sobą, grać tak, jak to sobie zaplanowaliśmy. Tak jak powiedziałem, w tego typu meczach wyglądamy naprawdę dobrze. To był jeden z takich, w których sobie również poradziliśmy. - Jeśli mam być szczery - w tym momencie skupiam się tylko na imprezie, którą sobie przygotujemy, a nie na następnym meczu. Jutro zaczniemy myśleć o spotkaniu z Lechem Poznań. Teraz chcemy trochę poświętować.

Lupus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Musisz poćwiczyć karne, inaczej trzeba cię będzie oddać za czapkę śliwek 😁 odpowiedz

Ke1957 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gual nie dla Legii.. to już jest koniec odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Dla mnie jesteś pajacem odpowiedz

Wudar - 2 godziny temu, *.inetia.pl Adios amigo.

Czas na Ciebie. odpowiedz

Van Hool - 2 godziny temu, *.datapacket.com Zje...ał karnego a skupią się na imprezce której przez niego mogło by niebyc.Prawdziwy profesjonalista, ja też jak mam być szczery to pakuj mandzur i wyp...aj odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.datapacket.com Ciebie akurat presja zjadła i zrobiła z guala 💩

Oby to był twój ostatni mecz w tym klubie pajacu raczej 🤡 odpowiedz

PrzemoSochaczew - 3 godziny temu, *.orange.pl Naucz się strzelać karne!!! odpowiedz

R. - 4 godziny temu, *.ghnet.pl Dziś Shkurin lepszy zdecydowanie. To pewien wyznacznik.... odpowiedz

Dziad_Leopold - 4 godziny temu, *.ghnet.pl No ty to akurat nie błyszczałeś. Zj...tać karnego i dwie setki to nie jest powód do dumy. Nie pomogłeś. odpowiedz

Huwdu - 4 godziny temu, *.200.40 Najbardziej irytujacy typ w skladzie...pajac pelna geba🤡🤡🤡🤡 odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.ghnet.pl No, zwlaszcza po tobie to widac jak pod presja pieknie strzelasz karne.

Kto mu dal strzelac w ogole? Juz w Jagiellonii psuł karne regularnie. odpowiedz

kacperek - 4 godziny temu, *.chello.pl Za slaba psychikę masz do Legi i karny tylko to potwierdzil dzisiaj !!! odpowiedz

arkadioso2812 - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Z całym szacunkiem dla Ciebie, ale jesteś bardzo irytującym piłkarzem. Trzeba sobie uzmysłowić, że masz gorszy okres. Chyba dziś nie powinieneś się wypowiadać bo zawaliłeś karnego. Pytam , czy w Legii naprawdę nie ma piłkarzy (pod nieobecność Kapustki i Augustyna na boisku) którzy umieją strzelić choćby w środek bramki? Nie wierzę. Myślę Marku, że sam się pchasz do "jedenastek" . Jesteś nieskromny i nie dbasz o dobro zespołu! Trenujecie karne na treningach a w meczu klapa. Chyba siada Ci psycha☹️ Odpuść sobie i nie podchodź do jedenastek dopóki nie odbudujesz się emocjonalnie😎 odpowiedz

pawel - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Zwykły piłkarz bez szacunku dla L. Najemnik i tyle. Won. odpowiedz

Rychu - 4 godziny temu, *.225.185 Temu panu powinniśmy podziękować po sezonie, delikatnie mówiąc. odpowiedz

Jozin - 5 godzin temu, *.orange.pl Ty to kawalerze powinieneś juz dawno wyjechać z Warszawy bo potrafisz tylko machać rękoma i się przewracać odpowiedz

ekspert - 4 godziny temu, *.ghnet.pl @Jozin: 18 goli strzelil w tym sezonie. Cos nie cos potrafi, 2 lata temu korona krola strzelcow. Po prostu musi z nim ktos popracowac, bo grac Gual potrafi. Jest w sztabie trener od napastnikow i nie wiem co on robi, ale nie widac zadnej poprawy. odpowiedz

Chohu - 4 godziny temu, *.orange.pl @ekspert: masz trochę racji.mi się wydaje a nawet jestem pewien że większość tych wkładów do koszulek ma problem z metalem i tylko ktoś od motywacji itp zrobi z nich piłkarzy.pozdrawiam odpowiedz

Rataj - 5 godzin temu, *.centertel.pl Znowu sabotowaleś grę. odpowiedz

