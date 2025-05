Grosicki: Gratulacje dla Legii

+ dodaj komentarz

Otóż to. Grosik kiedyś był ciężkim świrem, który mógł skończyć albo w więzieniu albo w psychiatryku, ale teraz to jest klasa. Ma 100% racji w tym, żeby przegrać w finale, to trzeba się do niego dostać. Dziś zagrały dwie świetne drużyny, jak dwaj rycerze w pojedynku finałowym turnieju królewskiego, ale wiadomo, że nie ma remisu i ktoś musiał przegrać. Żal mi Pogoni, bo przez to, że finał jest w Warszawie (co nie jest niczyją załugą ani winą), to przyjezdni zawsze mają trochę gorzej, czego dowodem jest to, że Legia była 6 razy w finale i 6 razy wygrała. No ale te reguły są znane od początku gry. Niemniej, dla Pogoni i Grosika wielki szacun.

