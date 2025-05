Smoliński: Nie widziałem nawet, kiedy straciliśmy drugą bramkę

Piątek, 2 maja 2025 r. 22:14 Mikołaj Ciura, źródło: TVP Sport

- Nie dowierzam, nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Przyjechaliśmy na stadion z myślą, że wrócimy do Szczecina z pucharem. Tyle tysięcy ludzi przyjechało tu za nami i jak patrzę na tych płaczących ludzi, to jest mi wstyd. Mogę jedynie przeprosić - powiedział po porażce w finale Pucharu Polski pomocnik Pogoni Szczecin, Kacper Smoliński.









- Daliśmy z siebie wszystko, ale taki jest finał. To jest tylko jeden mecz, trzeba go wygrać. My dziś przegrywamy drugi rok z rzędu i na pewno nie jesteśmy z tego zadowoleni. Czujemy wielki smutek.



- Ciężko mi powiedzieć, czemu tak słabo wchodziliśmy dziś i w pierwszą, i drugą połowę. W drugiej części nie widziałem nawet, kiedy straciliśmy drugiego gola. Legia grała dużo długich piłek, szczególnie na skrzydła i z tym mieliśmy dziś największy problem.