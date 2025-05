Młodzież: "majówka" ze zmiennym szczęściem

Piątek, 2 maja 2025 r. 13:05 Raffi, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi są już o krok (a dokładniej, 2 punkty) od zdobycia mistrzostwa Polski. W czwartek pokonali 3-1 Wartę Poznań i wobec porażki wicelidera - Lecha, mają nad poznaniakami 11 punktów przewagi, na 4 kolejki przed końcem. Skomplikowała się za to sytuacja Legii U17, która po porażce 0-1 z AKS SMS Łódź już tylko o włos (większą ilością zdobytych bramek, przy równości w pozostałych parametrach) prowadzi nad Polonią Warszawa. Zwycięzca grupy wschodniej CLJ U17 awansuje do finału MP, wicelider - do meczu o 3. miejsce.



CLJ U-19 (2006/7 i mł.): Warta Poznań 1-3 (1-3) Legia Warszawa U19

Gole:

1-0 4 min. Wiktor Rajek

1-1 23 min. Karol Kosiorek (as. Jan Kniat)

1-2 34 min. Mateusz Lauryn (as. Karol Kosiorek)

1-3 38 min. Przemysław Mizera (as. Szymon Piasta)



Legia: Jan Bienduga [08] – Karol Kosiorek, Bartosz Korżyński [09], Mateusz Lauryn [08] – Mikołaj Kotarba (88' Dawid Foks), Aleksander Wyganowski [09], Filip Przybyłko [08], Samuel Kováčik (60' Alex Cetnar) – Szymon Piasta [09], Przemysław Mizera, Jan Kniat (60' Igor Busz). Rezerwa: Konrad Pietruniak (br), DAwid Korzeniowski [08], Tomasz Rojkowski

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U17 (2008 i mł.): Legia U17 0-1 AKS SMS Łódź

Gol:

0-1 40 min. Stanisław Kotlęga



Strzały (celne): Legia 21(8) - AKS SMS 21(9)



Legia: Denys Stoliarenko [09] - Igor Owczarczyk [09], Bartosz Jukowski, Maksymilian Dołowy (79' Kristijan Jovović), Athanasios Christopoulos (59' Oskar Krakowiak [09]), Marcel Kiełbasiński Ż, Maciej Ruszkiewicz, Jakub Gliwa [09](46' Edo von Brandt-Eytchemendigaray [09]) - Stanisław Kubiak (59' Igor Brzeziński [10]), Ksawery Jeżewski,, Fabian Mazur Ż. Rezerwa: Stanisław Stachera (br), Jan Musiałek, Piotr Bartnicki [09], Kajetan Brzeziński, Vu Hoang Nguyen [09]

Trener: Jakub Renosik, II trener: Marcel Gawor