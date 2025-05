Cały doping legionistów na Narodowym! [VIDEO]

Sobota, 3 maja 2025 r. 15:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy obejrzenia całego dopingu kibiców Legii Warszawa podczas finału Pucharu Polski - 95 minut materiału. Legioniści rozpoczęli wspieranie swoich piłkarzy po tym, jak wszyscy znaleźli się na trybunie. Były momenty prawdziwej mocy! Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście oraz do zostawiania lajków i komentarzy, dzięki czemu nasze legijne materiały dotrą do szerszego grona odbiorców.