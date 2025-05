NS: Skandaliczne działania PZPN-u i policji osiągnęły apogeum

Sobota, 3 maja 2025 r. 14:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Organizacja wczorajszego finału Pucharu Polski była dramatyczna - kibice Legii stojący do wejść na sektory za bramką, ale również tzw. neutralne (trybuny proste) stali w długich kolejkach, choć stawili się przed bramami nawet na dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Przy wejściach stały setki zamaskowanych policjantów, a także zamaskowanych ochroniarzy (bez identyfikatorów), którzy byli brutalni nawet dla dzieci w wieku 10 lat. Fani Legii doping rozpoczęli dopiero w 29. minucie spotkania, bowiem wcześniej czekano aż większość z fanów wejdzie na trybuny. Nieznani Sprawcy informują, że jeśli PZPN dalej będzie w ten sposób podchodził do organizacji meczów finałowych, kolejne spotkania na stadionie Narodowym, jeśli zagra w nim Legia, odbędą się bez naszego udziału.



Poniżej komunikat NS-ów:



Drodzy Kibice!



Zanim przejdziemy do podziękowań za wczorajszy mecz i wszelkich miłych aspektów wczorajszego dnia, musimy się na chwilę zatrzymać.



Od lat PZPN do spółki z policją usilnie stara się zepsuć to, co wspólnie tworzą kibice.

Nie oszukujmy się, odkąd Finał Pucharu Polski przeniósł się na stadion narodowy, jego prestiż i atrakcyjność to zasługa kibiców.

Doping, oprawy, pochody i tak dalej.

To idzie w świat, tym zachwycają się wszelkie media, jest to szeroko komentowane i podziwiane. Dzięki temu co na trybunach, ten mecz jest niezwykły.

To wszystko to obraz, który dociera do większości społeczeństwa. Świetna zabawa, oprawy i tak dalej.

Jest też druga strona. Konsekwentne i nieudolne działanie PZPNu, który udaje przyjaznego kibicom, a w rzeczywistości robi masę rzeczy aby tych kibiców traktować jak wroga.

- na wejściu kibice zastają uzbrojonych i zamaskowanych policjantów, którzy wyrywkowo wyszarpują ludzi z tłumu na kontrolę osobistą, w tym 10-12 latków

- wbrew prawu, również przy wejściu stoi “ochrona” w kominiarkach bez identyfikatorów, która od początku prowokuje kibiców, wdaje się w pyskówki itp.

- działania policji, które zostały wczoraj podjęte to proszenie się o tragedię i działanie totalnie oderwane od rzeczywistości, gazowanie ściśniętego tłumu ludzi w tym dzieciaków, rzucanie w tłum petard itp.

- PZPN po raz kolejny celowo wprowadza policję na teren imprezy masowej i terrorem stara się zaprowadzić porządek, co jak widać przynosi odwrotny skutek

- tragiczne wejście kibiców na pozostałe trybuny i gigantyczne kolejki na 15 min przed meczem, to już stały obrazek na meczach organizowanych przez PZPN



W tym roku wszelkie skandaliczne działania PZPN-u i policji osiągnęły apogeum. Takiego poziomu agresji jako kibice nie widzieliśmy od lat.



Dlatego informujemy z tego miejsca, że ostatni raz bierzmy udział w tego typu cyrku. Jeśli będzie dane nam awansować do kolejnego finału, to odbędzie się on albo z nami, albo z policją, która traktuje w 2025 roku kibiców jak ludzi gorszej kategorii.