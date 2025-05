SONDA: Czy Goncalo Feio powinien pozostać trenerem Legii na kolejny sezon?

W dotychczasowych 51 meczach tego sezonu portugalski szkoleniowiec zanotował z Legią 30 zwycięstw, 9 remisów i 12 porażek, co przekłada się na średnią punktową 1,94 . Cele postawione przed Goncalo Feio w europejskich pucharach zostały zrealizowane z dużą z nawiązką. Legia dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji, w którym odpadła z angielską Chelsea FC, ale pozostawiła dobre wrażenie, wygrywając na Stamford Bridge. Drugi cel również został zrealizowany - "Wojskowi" wywalczyli 21. w historii Puchar Polski, pokonując w finale Pogoń Szczecin 4-3. Ten triumf zagwarantował stołecznej drużynie awans do europejskich pucharów, a konkretnie do eliminacji Ligi Europy. Nie możemy jednak zapominać, że przed sezonem wszelkie deklaracje płynące klubu - na czele z trenerem i piłkarzami - skupiały się na odzyskaniu miana najlepszej drużyny w Polsce. Na tym polu legioniści zawiedli na całej linii. Nie podjęli rękawicy i już dawno wypisali się z walki o pierwsze miejsce w Ekstraklasie. W tym momencie daleko są nawet od wywalczenia podium, choć teoretycznie jest to jeszcze możliwe. Sezon obfitował w bardzo wiele emocji - zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych - tych czysto sportowych jak i pozaboiskowych oraz przepychanek gabinetowych, czy transferowych. Na dłuższe podsumowania przyjdzie jeszcze pora, ale uznaliśmy, że to już jest ten moment, w którym należy zbadać wasze nastroje. Zachęcamy do udziału w poniższej sondzie!

Sezon 2024/25 zbliża się ku końcowi. W piątek Legia zakończyła zmagania na kolejnym froncie i mamy już w zasadzie wszystkie dane, by móc zapytać Was o to co dalej z Goncalo Feio .

Komentarze (44)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Darek - 7 minut temu, *.tpnet.pl Liga przegrana i to z kretesem. Wygrać w lidze 3 mecze z rzędu graniczyło wręcz z cudem. W walce o mistrzostwo nie liczyliśmy się właściwie wcale przez cały sezon. W połowie rundy wiosennej było już wiadomo, że jest po mistrzostwie. A połowę sezonu okłamywaliśmy się, że teoretycznie szansa jeszcze jest. Ale to były tylko kłamstwa by zakłamywać rzeczywistość. Sezon beznadziejny , transfery na które duży wpływ też miał Feio w większości beznadziejnie. Regularnie dostawaliśmy łomot od głównych konkurentów do tytułu.

Oceniam trenera słabo.

Czy nowy trener zdobędzie tytuł jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki? Też nie sądzę, że tak będzie.

Jak bym miał zostawić Feio to umowa tylko na rok. W przypadku braku mistrzostwa za rok następnej szansy nie będzie. W przypadku tak beznadziejnej gry w lidze jak w tym sezonie rozwiązać z nim kontrakt już w zimę. odpowiedz

023 - 20 minut temu, *.play-internet.pl Jesli przyszedl Michal i zaczyna sie dziac cos dobrego. Widac ze druzyna robi progres, wiec to nie czas na zmiany ale prace… i przede wszystkim poszerzenie kadry. Feio zostaje!! odpowiedz

Wojtek86 - 36 minut temu, *.chello.pl Jak mamy zatrudnić jakieś wynalazki to lepiej zostawić go + wzmocnić skład. odpowiedz

Wyrwikufel - 39 minut temu, *.vectranet.pl Feio powinien zostać ale drużyna powinna zostać solidnie wzmocniona. Trener zna się na rzeczy ale słabym materiałem to i Ancelotti nie pogra i nic nie wygra. Z tym materiałem Feio wyciągnął maxa według mnie. Teraz piłka jest po stronie decydentów aby odpowiednio wzmocnić drużynę i pograć o mistrza w następnym sezonie. odpowiedz

Po(L)lubiony - 44 minuty temu, *.vectranet.pl Jaka ma być odpowiedź, kiedy pytamy po triumfie w PP? Ale poczekajmy z decyzją do końca sezonu. Mamy jeszcze cztery mecze, w tym z Widzewem i Lechem. Feio ma ewidentne deficyty, w tym niestety, nieumiejętność zestawiania zespołu i rozpoznania jakości graczy. Fatalne wybory transferów, upieranie się przy nazwiskach, majtanie zawodnikami po pozycjach itd. Jego bilans w lidze, w grach z drużynami z czuba tabeli, jest tragiczny. Powinien odejść, ale Mioduski może bardzo zaskoczyć z kolejnym wyborem... odpowiedz

Darek - 44 minuty temu, *.ghnet.pl Urban i Magiera do wzięcia, a my myślimy o pozostawieniu jakiegoś furiata odpowiedz

Wycior - 45 minut temu, *.vectranet.pl Powinien zostać. Co rok ponawiam ten sam apel - dajmy trenerowi popracować 2 - 3 sezony zamiast cyklicznej rewolucji. Tym bardziej, że Pudel nie wykosztuje się na prawdziwego fachowca. Jedyną zmianą powinno być całkowite odcięcie go od transferów. odpowiedz

mrsn - 12 minut temu, *.centertel.pl @Wycior: PZPN pokazal juz jak wyje... pieniądze na prawdziwego fachowca hahahaha ten Pudel wam klub ratuje a wy dalej na niego plujecie, was trzeba przez pierwsza lige przepuścic żebyście nabrali szacunku do ludzi którzy robią wszystko żeby się ustabilizowało odpowiedz

Grzegorz - 1 godzinę temu, *.play.pl niech jak najszybciej odejdzie odpowiedz

Biała si - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Duże wątpliwości ,choć puchary zdecydowanie na plus ,niewiem czy ktokolwiek by tak grał ,jednocześnie liga po niżej oczekiwań ,puchar na osłodę ,Zagłosowałem na tak ,,tak jak piszecie znowu budowa i kilka lat w plecy , A może ryzykować ,!? odpowiedz

Webern - 1 godzinę temu, *.orange.pl Trzeba sobie powiedziec jasno: mecze z Pogonia w finale PP i wygrana z Chelsea to najlepsze mecze Legii od lat.ofensywna pilka, walka, taktyczna odwaga, mobilnosc. To ogromna promocja polskiej pilki, konkretna robota dla calej ligi jesli chodzi o ranking, to wreszcie konkretny wzrost wartosci konkretnych pilkarzy etc. Jesli Muciego wypromowal mecz z totalnym "sredniakiem" jakim jest Austria Wieden, czy mecz z Aston Villa, to wierze w to mocno, ze Kapuadi, Morishita czy inni zyskali jeszcze wiecej po wygranych z Chelsea, Betisem, czy nawet Molde. I to bedzie mialo przelozenie, jesli tylko Miosuski i Zewlakow beda umieli to rozegrac

Dyskusje, czy Feio ma zostac, czy mamy wykupic Luiqiego to dla mnie osobiscie totalne malkontectwo, zwykly defetyzm, przepraszam bardzo .

Liga nie jest juz tym badziewiem sprzed kilku lat gdzie dwa zespoly bijace sie o mistrza to bylo cos i brak tytulu swiadczyl ze pora na zmiany. Jaga doszla do 1/4 europejskich pucharow, Rakow wydaje lekko 1 mln euro na jakiegos Makucha i nie placze, robi do tego kilka konkretnych transferow, Lech zatrudnia czolowego dunskiego trenera.

Panowie, sorry bardzo, ale troche sie pozmienialo i swiat wyglada inaczej. Nie umielismy skonsumowac sukcesow z poprzedniej dekady, pomimo 7 mistrzostw, gry w LM nie weszlismy na poziom zakupow po 3-5 mln euro, nie stworzylismy akademii ktora wypluwa co chwila diamenty, nie mamy startu zeby kupic najbardziej obiecujacych graczy w lidze. Cos po prostu nie wyszlo. Pomijam kto za to jest odpowiedzialny i czy wrocil na swoje poprzednie stanowisko. Wydalismy na Vinagra 2,5 mln euro ale generalnie nie kupujemy za wieksze pieniadze niz Lech czy Rakow. Mamy podobny sufit. I nie wyszly nam najlepiej zakupy. Powiecie Jagielonia. Zobaczymy kolejny sezon jak sprzedadza 2,3 najlepszuch graczy kim ich zastapia. Piast, Slask tez mieli swoje chwile, potrzeba kilku sezonow zeby ocenic.

Rzeczywistosc jest brutalna. Albo wlasciciel dosypuje wiecej, albo magik robi w tych pieniadzach transfery ktore okaza sie torpedami. Trener to nie jest czarodziej ktory zamieni wode w wino.

Ten sezon jest ponad stan, jesli wezmiemy pod uwage lawke, bledy indywiduakne graczy na ktore trener nie ma wplywu, ilosc meczy, zgranie pilkarzy. To nie jest ekipa ktora zagrala ze soba 100 meczy i zna sie na pamiec. Ogromna czesc kadry to zakupy w ostatnich dwoch, max 3 okienkach. Przyklad Gonclavesa dowodzi ze czesto gracze potrzebuja kilku miesiecy zeby sie zaadaptowac, dojsc do ladu.

Klucz to 3,4 madre transfery i maks 1 sprzedaz. Szukajmy takich pilkarzy jak Rodado, Ishak, Imaz czy Josue ktorzy nie beda chcieli uciec po jednym dobrym sezonie. Warszawa to piekne miasto, dajemy stabilizacje, mamy najlepszych kibicow. Mamy prawo wymagac. Przestanmy pozwalac zeby media psuly nam pilkarzy ciaglym pytaniem o transfery jak w przypadku Ziolkowskiego. Kochajmy swoich pilkarzy i docenmy trenera, ktory L ma w sercu i tyra dla niej z pasja i oddaniem, nawet jesli czasem popelni bledy. Oddania nie kupisz. odpowiedz

Mateusz z Gór - 59 minut temu, *.orange.pl @Webern: +1 odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Nie.

Gość ma nierówno pod kopułą.

Ego wywalone w kosmos. odpowiedz

Kkk - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ciężko o jednoznaczną odpowiedź, jeśli ma przyjść kolejny eksperyment to niech już zostanie Feio. Uważam że powinien zostać, dlatego że pewnie Mioduskiego i tak nie stać na kogoś lepszego. odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.150.78 Pytanie czy powinien zostać powinno iść w parze z pytaniem kogo proponują na jego miejsce... odpowiedz

Sędzia Dred - 1 godzinę temu, *.supermedia.pl Powinien zostać, stworzył drużynę która ma szansę przy małych korektach kadrowych osiągnąć duży sukces. Wygląda na to, że atmosfera w szatni jest dobra. Napewno i to jest duża sprawa trzeba zmienić sztab trenerski bramkarzy. To jest kuźnia lalek a nie bramkarzy. odpowiedz

Mido - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Trener nie jest problemem, niestety nietrafione transfery i rozkojarzenie w ligowych meczach ze słabszymi.

Na 6 napastnikow: gual, szkurin, pekhart, alfarela, nsame, majchrzak - żaden na ten moment się nie nadaje do pierwszej drużyny no to o czym my mówimy.

Cały sezon bez napastnika, pół sezonu bez bramkarza i takie wyniki jakie są to i tak uważam za dobry sezon.

Murem za Feio! odpowiedz

Zoltan - 1 godzinę temu, *.195.17 Jak na ten skład osobowy, zwłaszcza braki w napadzie, to te wyniki to i tak cud. Doinwestować skład i dać szansę. odpowiedz

Tuf46 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Nie.

Żegnamy tego Buffona i amatora.

Dziękuję. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl @Tuf46: 1,94 srednia punktowa, 1/4 LKE, trofeum, wygrane z Chelsea, Betisem.



Niezly amator. odpowiedz

Feio won - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niczego tak bardziej nie pragnę niż tego żeby odszedł farmazon. Liczy się mistrzostwo tutaj najbardziej a nie jakieś poboczne mecze ...ale znając naszych naiwniakow w prezesowni to poleca na jego bajery . 😐 odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl @Feio won: POBOCZNE mecze? Wygrane trofeum, dojscie do 1/4 LKE, wygrana z Chelsea, Betisem to sa poboczne mecze? Wolisz wygrac mistrzostwo i odpasc z pucharow i PP z 1 ligowcem jak Rakow? Bo ja wole nasz sezon. 1000 razy wiecej radosci nam on dal niz Rakowowi i Lechowi. odpowiedz

ekspert - 1 godzinę temu, *.ghnet.pl @Feio won: i mial to mistrzostwo zrobic od razu w PIERWSZYM swoim roku pracy, podczas gdy poprzednik nie dal rady w 2?



Tymczasem od razu z marszu zrobil cwiercfinal, zagral kapitalne mecze z czolowka europejska, zdobyl trofeum po najlepszym finale w historii, jak ty chcesz zwalniac trenerow po ROKU mimo sukcesow to na mistrzostwo sobie poczekasz. odpowiedz

Znawca - 15 minut temu, *.interkam.pl @L: przestań/cie gadać o tej Chelsea! Nikt nie może tego zrozumieć, że ten mecz dla Anglików był poprostu do odbębnienia?Wystawili mocny skład by im się awans nie wymknął z rąk,ale samo podejście ich do meczu to była farsa.Zagrali bez żadnego zaangażowania i doskoku,spacerkiem.Myslicie,że jesteśmy tacy dobrzy jak w meczu rewanżowym,czy raczej kiepscy jak w pierwszym? Ja uważam,że jednak kiepscy.Molde przegrało 3 pierwsze mecze w lidze z bilansem 7-0,wiec przejście ich nie było wielkim wyczynem,tymbardziej jak dużo slabszy jest to zespół niż rok wcześniej.Puchar tymbarku dał nam ładny chajsik,ale umówmy się rywale nie byli za dobrzy,a ci lepsi niekoniecznie zmotywowani(Betis).Chelsea nas wyjaśniasniła w pierwszym meczu.Puchar Polski, gdzie oprócz Jagi i Pogoni w finale graliśmy z leszczami był obowiazkiem z tak łatwą drogą.Liga pokazała,jak jesteśmy średni.4-5 miejsce jest adekwatne do tego co pokazywaliśmy w przekroju całego sezonu.I taka jest w zasadzie prawda. odpowiedz

Vinnie - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wiadomo, wszyscy byśmy chcieli mieć mistrza, co roku. Pytanie kluczowe w kontekście przyszłości Feio - czy skład który ma Legia daje prawo oczekiwać Mistrzostwa przy grze na trzech frontach?



Skład nie jest zły. Ale czy na pewno lepszy od Rakowa i Lecha? odpowiedz

faja out - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Vinnie: co roku? policz sobie gościu ile lat tutaj już nie było mistrzostwa !!! odpowiedz

Horhe - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Vinnie: uważam, iż ten skład zapewniał równorzędną walkę w meczach bezpośrednich a tu polegliśmy.

Ja wiem, że dużo zawalili bramkarze, graliśmy bez napastnika niemniej jak się okazuje teraz ławka nie była wcale taka krótka. Z Lechem, Rakowem i Jagiellonią tym składem chociaż remisy to obowiązek. odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.182.27 Niech dalej pracuje, ale bez wartościowych transferów cudów drugi rok nie zdziała odpowiedz

MojaOpinia - 2 godziny temu, *.orange.pl Jak z taką kadrą ktoś mógł oczekiwać w tym sezonie mistrzostwa?



Brak napastnika przez większość sezonu, słabiutcy bramkarze. Paweł Wszołek nie miał nawet żadnego zastępcy na prawej obronie. Nie mówiąc już o kontuzjach, które trapiły zespół przez cały sezon.



Feio wyciągnął 150% z tego co mógł wyciągnąć.

Mamy Puchar Polski, co za tym idzie - Ligę Europy w następnym sezonie.

Ćwierćfinał Ligi Konferencji (zwycięstwo z Betisem, czy Chelsea)

W lidze nadal jest szansa na podium(wiem, może huraoptymistycznie, ale patrząc na formę Jagiellonii i Pogoni na końcu sezonu wcale nie do zrobienia)



Dobrze mi się ogląda Legię w tym sezonie - wybieganie, zaangażowanie - to wszystko jest widoczne. Drużyna widać jest za nim i ja też po tym sezonie jestem za nim.



Dać mu wzmocnienia w następnym sezonie i mistrz murowany! 🙂😃 odpowiedz

? - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @MojaOpinia: dobry , racjonalny komentarz , popieram , 3 dobre transfery i feio wyciągnie wnioski z tego sezonu który jest dobry . Wejść znowu do grupy pucharowej i będzie dobrze . Małymi kroczkami zdobywać punkty i pomału po mistrzostwo odpowiedz

Otto - 2 godziny temu, *.ghnet.pl Zależy od wyniku z amiką. Jeśli w następnym meczu Legia pozbawi ich szans na mistrzostwo, to powinien zostać. Takie powinny być cele na uratowanie tego słabego sezonu: puchar Polski i wygrana z amiką. Połowa zrealizowana, ale jeśli druga połowa nie wyjdzie to wypad. I brać Circusa Bjelicę. odpowiedz

Olaf - 2 godziny temu, *.58.140 Jeśli przyjdzie nowy trener, a nie będzie to raczej spektakularny trener, to wszystko zacznie się od nowa. Od nowa będą musieli pracować, uczyć się, poznawać itd. Do tego jeszcze dojdą nowi, którzy się w ogóle nie sprawdzą, tylko narobią zamieszania. Najlepszym wzmocnieniem dla Legii w lato, będzie brak zmian i odejść z klubu. Na bazie tego co zrobili w tym sezonie, jest szansa, że w następnym sezonie będzie wrzeszczcie MP. odpowiedz

Bemowiak - 2 godziny temu, *.centertel.pl "Dziwny" trener, ale patrząc na ten sezon...skuteczny :)



Pamiętajmy, że piłkarze są jacy są, długość kadry, czyli zmiennicy są jacy są, pREZES (niestety) jest jaki jest...a Trener musi wycisnąć z nich tyle, aby zrobić wszystko, aby dowieźć sezon.



Trudny sezon, grać na trzech frontach, osiągnąć Puchar Polski, wiele milionów złotych grając w Europie i to grając skutecznie, z ogromnym sukcesem na koniec jakim było wygranie z Chelsea (nie ważne jaka była ich motywacja i jakim składem wyszli).



Myślę, że jak Legia zajęłaby drugie miejsce to każdy mówiłby, że sezon byłby udany, zabrakło tylko mistrzostwa.



A czy Legia zajęłaby 2. czy 4. lub 5. miejsce w lidze to nie ma znaczenia. Ma puchary, a więc szanse na zarabianie pieniędzy w pucharach. Podreperowała budżet dzięki sukcesom w Europie (pytanie co pREZES z tym teraz zrobi).



Myślę, że dałbym szanse Trenerowi.

Przyjdzie znowu ktoś nowy, nowi zawodnicy, sztab, rozkręcanie się, tama sama gadka, że potrzebują czasu na zgranie się itp. i pół sezonu minie i znowu nerwy.



Dajmy wreszcie komuś dłuższy kredyt zaufania i niech Trener sprawdzi się przez dłuższy czas. Ważne aby się wzmocnić, nie wyprzedać pół drużyny, tylko starać się ustabilizować formę i nie zastanawiać się czy Legia wygra kolejny mecz tylko jak wysoko wygra :)



Tego życzę nam, kibicom Legii :) odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Moim zdaniem takie sondy ,bazujące na emocjach nie mają za wiele wspólnego z obiektywną oceną pracy trenera,a jedynie ją zaciemniają.Oczywiście po zwycięstwie wiecej osób będzie na tak,ale szersze spojrzenie na zespół,jego możliwości rozwoju czy w najbliższej perspektywie wyników i gry,powinno być zestawione i uwzględnione z logicznymi argumentami za i przeciw,a nie od nastrojów kibiców. Czy trener będzie umiał znowu poukładać zespół,który w dużej mierze będzie zmieniony w kształcie(pewnie sporo odejść i przyjść). No i oczywiście,czy styl gry i pracy trenera nam odpowiada. odpowiedz

ding - 2 godziny temu, *.chello.pl ligowy rekordzista pod względem liczby kartek odpowiedz

Radek - 2 godziny temu, *.76.179 że wogole się zastanawiają... A kiedy Legia miała lepszego, bardziej psującego trenera? odpowiedz

Bbb - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Zależy kto za niego. Jeśli duet Żewłak&Bobić ma w zanadrzu naprawdę mocnego kandydata to zrozumiem nieprzedłużenie umowy z Feio. Jednak jeśli mam to być łapanka na takiej zasadzie jak niedawne szukanie dyrektora sportowego to już lepiej, żeby został ten Feio odpowiedz

Kondzio1231 - 2 godziny temu, *.kpn.net Oczywiście, że trener powinien zostać. Uważam, że Jacuś jest bardziej odpowiedzialny za aktualne miejsce w tabeli, niż trener. Brak jakościowych transferów, zwłaszcza w bramce czy ataku był naszym gwoździem do trumny. Wystarczy przypomnieć sobie kilka meczy, w których bramkarze popełniali tragiczne w skutkach błędy, czy setki niewykorzystane przez naszego ulubieńca - Guala. Z nowym dyrektorem sportowym i jakościowymi transferami możemy spokojnie powalczyć o mistrzostwo w następnym sezonie. odpowiedz

InPost - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie jestem w stanie zapomnieć tej padaki w lidze, czasem 0 strzałów i te jego konferencje że byliśmy lepsi odpowiedz

.. - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Powinien zostac tylko Michal musi mu dac pare wzmocnien . odpowiedz

elmo - 2 godziny temu, *.amazon.com warto przy ocenie zwrocic uwage na katastrofalna polityke kadrowa. Gralismy na 3 frontach a kadra starczala ledwo na 1. Cale to zamieszanie z napastnikiem to byla farsa. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Tak jak pisałem wcześniej,jeśli chodzi o Feio to przede wszystkim jego styl gry opiera się na reakcji,co zrobi przeciwnik(futbol reaktywny) i dostosowywanie się do niego,co w lidze nie powinno mieć miejsca.Poza tym nie umie wkomponować zawodników do systemu i ustawić ich optymalnie na boisku(ile bylo wałkowania i przekonywania by w ogole zmienił system na 4 obrońców).Ktoś słusznie zauważył,że praktycznie Morishitę optymalnie ustawił dopiero teraz prawie pod koniec sezonu na prawe skrzydło i to jeszcze bardziej z musu,gdyż Chodyna był bardzo kiepski. Tak jak nieraz pisałem,że nie umie pozycjonować piłkarzy i stworzyć rywalizację na pozycjach. Na prawym skrzydle powini rywalizować Morishita i Szczepaniak(Chodyna dla mnie to obrońca),wtedy nie byłoby zakupu bezsensownego Biczachczjana.Rownież przejęcie roli menago skończyło się fatalnie, bo wzięcie Kovacevicia było bez sensu(potrzeba była,ale zła kandydatura),dodatkowo konieczny był wykup Vinagre(gdzie nie było pospiechu),również blokowanie jakościowego napastnika Pittasa,spowodowało grube przepłacenie Szkuryna.Ogolnie dużo błędów strategicznych,dobór piłkarzy mało jakościowych.I jak on teraz ma budować nowy zespół,jak dostanie przykładowo kilku nowych zawodników i znowu nie będzie umiał optymalnie ich ustawić na boisku i zbudować stylu gry opartego na ataku pozycyjnym. On nie lubi grać atakiem pozycyjnym, czego dowodem mecze z zespołami,które nas do tego zmuszają(slabe wyniki). Ogólnie tak jak cały sezon, jestem na nie,z prostej przyczyny. Mnie nie przekonają ostanie wyniki(chwała mu za wywalczenie PP),ale przyszłościowy progres zespołu,którego nie będzie pod jego wodzą.Rownież brak odwagi w stawianiu na młodzież.Sam Ziółkowski i marginalnie Urbanski(ze względu na wąską kadrę,bo kontuzja Elitima czy Luqi go do tego zmusiła) wiosny nie czynią. Szczepaniak zasługiwał by go budować,bo miał sporo ciekawych meczów,a po tym wystepie na Cyprze co strzelił gola,mógł pójść do przodu.Mam wrażenie,że Feio cały sezon błądził,a zespół ciągnęły jednostki na boisku.Bazował też na dobrze przygotowanym zespole fizycznie przez sztab motoryczny.Ogólnie gra zespołu mnie się mocno nie podobała,można było lepiej wykorzystać charakterystyki piłkarzy do gry kombinacyjnej.Także na zimowym zgrupowaniu nie wypracował żadnych nowych elementów gry,elastyczności taktycznej.Na wiosnę graliśmy w ten sam sposób, bez elementów zaskoczenia przeciwnika.Podsumowując,uważam że Legia musi zatrudnić lepszego trenera,o innym spojrzenia na futbol,z doświadczeniem budowania zespołu,grze opartej na futbolu proaktywnym,szukaniu podań progresywnych,dominowaniu przeciwnika w każdym meczu,gdyż Legia ma takie DNA,bo takie DNA mają wiodące zespoły w każdej lidze.kropka. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl żenada, przecież to niestabilny emocjonalnie typ. odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.chello.pl @grzesiek: przyganiał kocioł garnkowi odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.