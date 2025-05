Pluta: Trzymam kciuki, że będziemy dalej tak grali

Sobota, 3 maja 2025 r. 23:40 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- To był dobry mecz i cieszymy się ze zwycięstwa. Od początku wyszliśmy na niego z dobrą energią, agresywnie. To napędziło nas do paru łatwych punktów w ataku. Dzięki temu kosz się otworzył, dzieliliśmy się piłką i było łatwiej - powiedział po zwycięstwie ze Śląskiem Wrocław Andrzej Pluta.









- Bardzo cieszymy się z tej wygranej, tym bardziej, że osiągnęliśmy je w naszym domu. Teraz jednak musimy się skupić już na następnym meczu z Kingiem Szczecin.



- Rzeczywiście, przez większość część spotkania mieliśmy je pod kontrolą. Staraliśmy się być spokojni. Wiedzieliśmy, że mecz ze Śląskiem nie będzie łatwy, jednak w ataku dobrze dzieliliśmy się piłką, w obronie byliśmy skoncentrowani i to przyniosło skutki. Trzymam kciuki, że będziemy dalej tak grali.



- Jakie są nastroje w naszym obozie przed play-offami? Na razie skupiamy się na ostatnim meczu. Postaramy znaleźć się na najlepszym miejscu w fazie zasadniczej i zobaczymy później, jakiego przeciwnika to nam przyniesie. Chcemy zajść jak najdalej.