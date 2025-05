Koszykówka

Zapowiedź meczu z Kingiem Szczecin

Wtorek, 6 maja 2025 r. 15:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Przed nami spotkania ostatniej kolejki sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi 2024/25, które zdecydują o końcowej kolejności przed fazą play-off. Wszystkie mecze rozgrywane będą równolegle o godzinie 20:00, a wobec wielu niewiadomych, stawka każdego spotkania jest wysoka. Legię czeka mecz w Szczecinie z aktualnym wicemistrzem Polski. Tylko wygrana zagwarantuje legionistom zakończenie sezonu zasadniczego na miejscach w najlepszej czwórce, co oznaczać będzie przewagę parkietu w I rundzie.



Legia może nawet skończyć rozgrywki na drugiej lokacie, ale by tak się stało, oprócz naszej wygranej z Kingiem, potrzebne będą porażki Trefla z Czarnymi oraz Startu we Włocławku. Gorzej sytuacja wygląda w przypadku porażki Legii - istnieje bowiem szansa - szczególnie w przypadku wygranej Górnika Wałbrzych we Wrocławiu, że Legia spadnie wówczas na siódmą pozycję. Co oznaczałoby konieczność gry w play-in z zespołem z miejsca ósmego (ten mecz odbyłby się w sobotę, 10 maja). Może też zdarzyć się tak (warunek: Start wygra z Anwilem, Czarni przegrają z Treflem i Górnik przegra ze Śląskiem), że ważne będą małe punkty w rywalizacji z Kingiem - oczywiście tylko w przypadku porażki. Wówczas bilans małych punktów pomiędzy Kingiem i Legią zdecyduje, która z drużyn zajmie miejsce piąte, a która szóste. King w przypadku porażki również może spaść jeszcze na siódme miejsce, więc możemy być pewni, że w środowy wieczór obie drużyny będą podwójnie zmotywowane, by sezon zasadniczy zakończyć zwycięstwem.









King ostatnie spisywał się poniżej oczekiwań. Nawet jeśli grał całkiem przyzwoicie. Szczecinianie przegrali trzy kolejne spotkania: ze Spójnią (-8), Stalą (-4) oraz Anwilem (-3), a w ostatniej serii pokonali po dogrywce w wyjazdowym meczu Twarde Pierniki Toruń (+2). Trener Miłoszewski po przegranym meczu z Anwilem przekonywał, że jest dumny ze swoich graczy, którzy prowadzili przez 39 minut i w ostatnich kilkudziesięciu sekundach dali sobie wyrwać niemal pewną wygraną. Szkoleniowiec, który kolejny sezon z rzędu pracuje w Kingu, wskazywał, że w końcówce sędziowie popełnili ważny błąd, nie odgwizdując przewinienia Łączyńskiego na Novaku, a Anwil w rewanżu zdobył trzy punkty w kontrze.



W obecnym sezonie King jest drużyną, która lepiej sobie radzi na wyjazdach, aniżeli na własnym parkiecie. W Netto Arenie mają bilans 6-8. Legia zdecydowanie lepiej czuje się na wyjazdach, mając bilans 11-3, w tym siedem kolejnych wyjazdowych zwycięstw w Orlen Basket Lidze. Pod wodzą Heiko Rannuli, Legia na wyjeździe jeszcze nie przegrała, nie licząc ćwierćfinałowego meczu ENBL z rumuńskim Voluntari (z 18 marca).



King niemal od początku sezonu musi sobie radzić bez kontuzjowanego Andrzeja Mazurczaka (zagrał w czterech meczach ligowych), przez co poszukiwania jego następcy zajęły sporo czasu. Tego tak naprawdę udało się znaleźć dopiero w styczniu, kiedy szczecinianie zakontraktowali litewskiego rozgrywającego, Jovana Novaka. Ten rzucający trójki z jednej nogi zawodnik dał się poznać jako świetny organizator gry, który potrafi wykorzystać wszystko co najlepsze mają jego koledzy z zespołu. Novak notuje średnio 10.6 pkt. na mecz (36.2% za 3) i rozdaje aż 10.0 as. Wcześniej liczono, że na rozegraniu Mazurczaka zastąpi Isaiah Whitehead ściągnięty po tym, jak kontrakt z nim rozwiązał Śląsk. Whitehead o wiele lepiej prezentuje się obecnie, kiedy grywa na "dwójce" - notuje 13.4 pkt. (37.6% za 3).



W trakcie sezonu z Kingiem pożegnali się Teyvon Myers (w grudniu, trafił do Dąbrowy Górniczej), Chad Brown oraz Szymon Wójcik, który trafił do Zastalu Zielona Góra, zaś w drugą stronę przeniósł się inny podkoszowy, Maciej Żmudzki (jak na razie zagrał... 1:37 min.). King długo poszukiwał odpowiedniego środkowego. Brown nie spełnił pokładanych w nim nadziei (śr. 8.4 pkt., 4.2 zb.). Osobą, która ma pomóc w wywalczeniu trzeciego z rzędu medalu jest Marcus Lee. Mierzący 211 cm środkowy przyszedł na koniec okienka transferowego i debiutował w tym klubie dopiero w kwietniowym meczu z Dzikami. W dotychczasowych meczach grał średnio 18 min., notując przy tym 6.3 pkt. i 5.0 zb. Innym graczej ściągniętym tuż przed zamknięciem okienka jest Mustapha Heron grający na pozycji niskiego skrzydłowego. Na razie jego rola jest marginalna - średnio 6 min. w trzech występach i 2.0 pkt. na mecz.



Trener Miłoszewski dysponuje bardzo silną kadrą meczową. Wystarczy wymienić czołowych polskich zawodników: Aleksandra Dziewę (śr. 13.1 pkt., 41.1% za 3 pkt., 3.8 zb.), który wrócił do Polski po występach w niemieckiej Bundeslidze (za co pogniewali się na niego fani Śląska), Przemysław Żołnierewicz (śr. 10.0 pkt.), który trafił do Kinga w trakcie poprzedniego sezonu z Arki, a także Mateusz Kostrzewski (śr. 6.6 pkt.). Na obwodzie oprócz wspomnianych Novaka i Whiteheada, ważne role odgrywają rzucający James Woodard (śr. 11.6 pkt., 40.3% za 3, 3.9 zb.), czy grający na trójce Kassim Nicholson (śr. 10.3 pkt., 39.7% za 3, 5.1 zb.). King ponadto może liczyć na świetnego silnego skrzydłowego, Tonego Meiera (śr. 9.5 pkt., 44.6% za 3), który w ostatnim domowym meczu w Anwilem zdobył... 37 punktów, trafiając 7/8 za 3 punkty i... 13/14 z gry.



Legia po słabym występie przeciwko GTK, w dwóch ostatnich spotkaniach pokazała się z bardzo dobrej strony. Legioniści najpierw rozbili w Gdyni walczącą o utrzymanie Arkę (+41), a następnie w meczu ze Śląskiem pokonali wrocławian 88:79, przez dużą część spotkania prowadząc różnicą kilkunastu punktów. Dodajmy, że "Zieloni Kanonierzy" w tym meczu musieli sobie radzić bez Keifera Sykesa, a także E.J.'a Onu (ten zagrał raptem półtorej minuty) - sztab szkoleniowy uznał, że lepiej by narzekający na urazy gracze odpoczęli nieco przed najważniejszą fazą rozgrywek. O ile Onu prawdopodobnie pojawi się w środę na placu gry, to Sykes powinien być jeszcze oszczędzany przed play-offami. To co może napawać optymizmem kibiców Legii, to fakt, że w coraz lepszej dyspozycji są Aleksa Radanov oraz Mate Vucić. Serb z meczu na mecz zaczyna odgrywać coraz większą rolę, a trener mówił o nim ostatnio, że jest super talentem, któremu dotychczas brakowało nieco pewności siebie. Z kolei chorwacki środkowy wszedł na najwyższy poziom współpracy z kolegami z drużyny, którzy dogrywają mu takie piłki, jakie Mate lubi otrzymywać. Fakt, że Vucić coraz lepiej spisuje się z linii rzutów wolnych sprawia, że rywale już nie tak chętnie jak na początku rozgrywek faulują naszego centra. W meczu ze Śląskiem legioniści trafili blisko 90 procent rzutów z "pomalowanego" - to wynik, który na pewno nie przejdzie obojętnie sztabowi Kinga, opracowującym plan na środowy mecz.



W pierwszej rundzie obecnego sezonu Legia pokonała szczecinian na własnym parkiecie 85:71. W minionych rozgrywkach nasze kluby mierzyły się aż sześciokrotnie. W sezonie zasadniczym King wygrał na Bemowie, w rewanżu pod koniec sezonu zasadniczego legioniści wygrali w Szczecinie (jednym punktem). Z kolei w I rundzie play-off ekipa z Pomorza Zachodniego, mająca przewagę parkietu, zwyciężyła 3:1, wygrywając oba domowe spotkania. Dodajmy, że w obu z nich, Legia była bardzo blisko tego, by zwyciężyć... Oba kluby w play-off mierzyły się także w sezonie 2020/21, kiedy górą byli legioniści (3:1), a Portowcy swoje domowe mecze zmuszeni byli rozgrywać w hali przy ulicy Twardowskiego - nieopodal stadionu Pogoni, bowiem w Netto Arenie znajdował się wówczas... szpital polowy.



Środowy mecz, podobnie jak wszystkie inne spotkania rozgrywane w ostatniej kolejce, rozpocznie się o godzinie 20:00. Wejściówki na mecz kupować można TUTAJ. Bilety normalne kosztują 25 i 50 złotych, w zależności od sektora, a miejsca na krzesełkach przy samym parkiecie: 250 zł. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na żywo na platformie Emocje.TV.



KING SZCZECIN:

Liczba wygranych/porażek: 17-12

Liczba wygranych/porażek u siebie: 6-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,5 / 84,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 49,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 74,0%



Skład: Jovan Novak, Michał Kierlewicz, Adam Brenk, Antoni Majcherek (rozgrywający), Isaiah Whitehead, James Woodard, Przemysław Żołbnierewicz (rzucający), Tony Meier, Kassim Nicholson, Mateusz Kostrzewski, Mustapha Heron (skrzydłowi), Aleksander Dziewa, Marcus Lee, Maciej Żmudzki (środkowi).

trener: Arkadiusz Miłoszewski, as. Maciej Majcherek



Najwięcej punktów: Isaiah Whitehead 281 (śr. 13.4), Aleksander Dziewa 366 (13.1), James Woodard 335 (11.6), Jovan Novak 169 (10.6), Kassim Nicholson 247 (10.3).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jovan Novak, James Woodard, Kassim Nicholson, Tony Meier, Aleksander Dziewa.



Wyniki: Górnik Wałbrzych (w, 72:82), GTK (d, 97:76), Arka (w, 83:79), Śląsk (w, 66:67), Trefl (d, 96:99), MKS (w, 88:92), Start (d, 81:82), Zastal (w, 80:101), Dziki (w, 70:86), Czarni (d, 68:79), Spójnia (w, 84:74), Stal (w, 82:83), Anwil (w, 92:78), Twarde Pierniki (d, 107:95), Legia (w, 85:71), Górnik (d, 90:81), GTK (w, 72:87), Arka (d, 99:84), Śląsk (d, 81:102), Trefl (w, 98:100), MKS (d, 90:94), Start (w, 77:82), Zastal (d, 89:81), Dziki (d, 105:100), Czarni (w, 73:74), Spójnia (d, 73:81), Stal (d, 100:104), Anwil (d, 89:92), Twarde Pierniki (w, 101:103).

BCL: Aliaga PetkimSpor (d, 70:85), Unicaja Magala (w, 83:60), Filou Oostende (d, 73:84), Filou Oostende (w, 67:55), Aliaga PetkimSpor (w, 90:63), Unicaja Magala (d, 67:91).



Ostatnie mecze obu drużyn:

19.01.2025 Legia Warszawa 85:71 King Szczecin

11.05.2024 Legia Warszawa 84:99 King Szczecin (play-off)

09.05.2024 Legia Warszawa 90:88 King Szczecin (play-off)

04.05.2024 King Szczecin 80:77 Legia Warszawa (play-off)

02.05.2024 King Szczecin 85:80 Legia Warszawa (play-off)

14.04.2024 King Szczecin 84:85 Legia Warszawa

16.12.2023 Legia Warszawa 89:96 King Szczecin

11.02.2023 Legia Warszawa 77:92 King Szczecin

22.10.2022 King Szczecin 69:65 Legia Warszawa

01.04.2022 Legia Warszawa 101:71 King Szczecin

04.12.2021 King Szczecin 99:83 Legia Warszawa

08.04.2021 King Szczecin 72:79 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

06.04.2021 King Szczecin 88:81 Legia Warszawa (play-off, hala przy ul. Twardowskiego)

03.04.2021 Legia Warszawa 90:67 King Szczecin (play-off)

01.04.2021 Legia Warszawa d.99:91 King Szczecin (play-off)

28.03.2021 Legia Warszawa 137:43 King Szczecin

06.12.2020 King Szczecin 60:70 Legia Warszawa (w Stargardzie)

08.03.2020 King Szczecin 111:89 Legia Warszawa

10.11.2019 Legia Warszawa 95:87 King Szczecin

10.02.2019 King Szczecin 80:72 Legia Warszawa

28.10.2018 Legia Warszawa 75:70 King Szczecin

12.03.2018 Legia Warszawa 74:84 King Szczecin

02.10.2017 King Szczecin 86:66 Legia Warszawa



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 24-17

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 14-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,0 / 79,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,3%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 553 (śr. 19,8), Andrzej Pluta 335 (11,6), Michał Kolenda 310 (11,1).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 85:93), Trefl Sopot (d, 70:99), Górnik Wałbrzych (w, 72:79), GTK Gliwice (d, 84:87), AMW Arka Gdynia (w, 56:97), Śląsk Wrocław (d, 88:79).



Termin meczu: środa, 7 maja 2025 roku, g. 20:00

Adres hali: Szczecin, ul. Władysława Szafera 3/5/7 (Netto Arena)

Ceny biletów: 15, 40 i 200 zł (ulgowe) oraz 25, 50 i 250 zł (normalne)

Pojemność hali: 5300 miejsc

Transmisja: Emocje.TV



Autor: Marcin Bodziachowski