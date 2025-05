9-11.05: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 9 maja 2025 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę przy Ł3 rozegrany zostanie przedostatni domowy mecz Legii w obecnym sezonie, w którym podejmować będziemy Lecha. Wiadomo, że sektor gości tego dnia wypełni się do ostatniego miejsca. Podobnie zresztą jak nasze trybuny. W sobotę zachęcamy do wspierania rugbistów Legii, którzy o 13:00 zagrają ważne w kontekście walki o awans do ekstraklasy, derbowe spotkanie z AZS-em AWF Warszawa na boisku przy Marymonckiej.



W piątek pięściarze Legii rozegrają spotkanie 3. kolejki Polskiej Ligi Bokserskiej z Concordią w Knurowie. Mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 w hali MOSiR przy ulicy Górniczej 2. Bezpośrednia transmisja w TVP Sport.



Pięcioboiści Legii startować będą w Mistrzostwach Polski do lat 15, 17 i 19 w Zielonej Górze. Zawodniczka Legii, Wilhelmina Wośkowiak wystąpi w międzynarodowych zawodach strzeleckich 53 Grand Prix of Liberation Pilzno w Czechach.



Zawodnicy Legii wystąpią we Francji w Drużynowych Mistrzostwach Europy w squasha do lat 15 (Mateusz Lohmann, Anna Jakubiec i Nadia Budzik) oraz U-17 (Szymon Lohmann).



Rozkład jazdy:

09.05 g. 18:00 Skra Częstochowa - Zagłębie Sosnowiec

10.05 g. 13:00 AZS AWF Warszawa - Legia Warszawa [rugby, ul. Marymoncka 34]

10.05 g. 14:45 Radomiak Radom - Pogoń Szczecin

10.05 g. 17:00 Olimpia Elbląg - ŁKS II Łódź

11.05 g. 14:00 Legionistki Warszawa II vs Czwórka Radom [IV liga, piłka nożna kobiet][LTC 7]

11.05 g. 17:00 Wisła II Płock - Legia II Warszawa

11.05 g. 17:00 LZS Stare Oborzyska - Legionistki Warszawa [I liga, piłka nożna kobiet]

11.05 g. 17:30 Legia Warszawa - Lech Poznań



Młodzież:



Najciekawiej zapowiada się mecz CLJ U19 z Lechią Gdańsk - ewentualne zwycięstwo dałoby legionistom tytuł Mistrzów Polski juniorów starszych już na 3 kolejki przed końcem rozgrywek.

Ciekawie będzie też w meczu Legii U17 z trzecią w tabeli Koroną Kielce.



10.05 g. 09:30 Radomiak Radom 11/12 - Legia U14 [Radom]

10.05 g. 10:00 Legionovia Legionowo 11 - Legia LSS U14 [Legionowo, ul. Parkowa 27]

10.05 g. 10:00 Delta Warszawa 17 - Legia U8

10.05 g. 10:00 Legia U16 - Znicz Pruszków 09 [LTC 7]

10.05 g. 12:00 Korona Kielce 08 - Legia U17 [CLJ U17][Nowiny]

10.05 g. 12:00 Legia U19 - Lechia Gdańsk 06/7 [LTC 5]

10.05 g. 14:00 Legia U15 - Radomiak Radom 10 [CLJ U15] [LTC 7]

10.05 g. 16:00 Legia U13 - Wilga Garwolin 12 [LTC 7]

10.05 g. 16:00 Legia U12 - Dąb Wieliszew 13 [LTC 6]

10.05 g. 18:00 Legia U9 - UKS Varsovia 16 [LTC 7]

11.05 g. 11:00 Legionistki U13 - Wisła Płock 12/13 [LTC 7]

11.05 g. 12:00 Grom Pro Warszawa 15 - Legia U10

11.05 g. 13:15 Znicz II Pruszków 12 - Legia LSS U13 [Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4]

11.05 g. 16:00 Legia LSS U16 - AP Wilki Warszawa 09 [LTC 6]

11.05 g. 16:00 Legia LSS U12 - BVB Academy WBS Warszawa 13 [LTC 7]

11.05 g. 18:00 Legia LSS U17 - Żyrardowianka Żyrardów 08 [LTC 7]



Legia U11 w sobotę i niedzielę rozegra w Krakowie sparingi z Hutnikiem i Cracovią.