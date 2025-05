Analiza

Punkty po meczu z Pogonią Szczecin

Niedziela, 4 maja 2025 r. 15:07 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Świetny finał; podawaliśmy tlen; wstawaj samuraju mamy puchar do zdobycia; różnica między NAPASTNIKIEM, a napastnikiem; król środka pola; szacunek - to najważniejsze punkty po finale Pucharu Polski, w którym Legia wygrała 4-3 z Pogonią Szczecin.