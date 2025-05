Nieznani Sprawcy: Dziękujemy!

Niedziela, 4 maja 2025 r. 17:19 Nieznani Sprawcy

Drodzy Kibice!



Dziękujemy.



Dziękujemy.



I dziękujemy.









Dziękujemy każdemu, kto dołożył chociaż odrobinę swojego wkładu w to, co razem zrobiliśmy na finale.



Dziękujemy za zrozumienie, cierpliwość, wsparcie mentalne, finansowe, lokalowe i każde inne. Bez Was zrobilibyśmy dokładnie tyle, ile nasz finałowy przeciwnik ma trofeów.



Dziękujemy drużynie za to, że pokazała na boisku Legię Warszawa taką, jaką Legia Warszawa zawsze powinna być.



Jazda z wiadomo kim, walka i pewność siebie.



Dziękujemy za to, że tak jak zwykle tworzyliśmy tego dnia jedność i razem wywalczyliśmy swoje. Dziękujemy, że mimo ogromnych emocji poczekaliście, aż wszystkim uda się wejść na trybuny. Dziękujemy za to, że przed meczem, w trakcie i po meczu godnie reprezentowaliście nasz klub, na różne sposoby. Dziękujemy za to, że puchar wrócił na swoje miejsce dzięki temu, że Legia była Legią, zarówno na boisku jak i na trybunach.



Dziękujemy za to, że wykazujecie się zrozumieniem dla naszego postrzegania rzeczywistości. Nie pozwolimy sobie, aby PZPN do spółki z całą zgrają sfrustrowanych i niedowartościowanych kretynów narzucił nam jakieś abstrakcyjne wytyczne, którym mielibyśmy ślepo się podporządkować.





Ruch ultras, który wspólnie reprezentujemy to również zasady, którym będziemy wierni do samego końca.



Dziękujemy!



Nieznani Sprawcy