Wypożyczeni: Majchrzak z awansem

Wtorek, 6 maja 2025 r. 07:00 Fumen, źródło: Legionisci.com

Marco Burch i Maciej Kikolski zaliczyli pełne zawody w minionej kolejce. Obaj wystąpili w zremisowanym meczu przeciwko Piastowi Gliwice. Na zapleczu ekstraklasy doszło do spotkania na szczycie. Arka Gdynia z Jordanem Majchrzakiem spotkała się z Termaliką Nieciecza, której barwy reprezentuje Igor Strzałek. Po końcowym gwizdku to Majchrzak cieszył się z wygranej oraz... awansu do ekstraklasy.



Ekstraklasa

Marco Burch (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z Piastem Gliwice

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w zremisowanym 0-0 meczu z Piastem Gliwice



I liga

Jakub Adkonis (Ruch Chorzów) - do 79. minuty w wygranym 2-0 meczu z Wartą Poznań

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - nie grał w zremisowanym 2-2 meczu z GKS Tychy

Jordan Majchrzak (Arka Gdynia) - od 79. minuty w wygranym 2-1 meczu z Termaliką Nieciecza

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 73. minuty w przegranym 1-2 meczu z Arką Gdynia



Grecja

Migouel Alfarela (GS Kallithea) - do 79. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Panetolikosem



Szwajcaria

Jean-Pierre Nsame (FC Sankt Gallen) - zaplanowane na 4 maja spotkanie z Yverdon zostało przełożone