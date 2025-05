Na stadionach: Nieskończona Pasja

Środa, 7 maja 2025 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu oprócz meczów ligowych rozegrano finałowe spotkanie Pucharu Polski pomiędzy Legią i Pogonią. Portowcy w bardzo dobrej liczbie przyjechali do Warszawy. Jak sami wyliczyli i poinformowali, w stolicy pojawiło się ich 16 tysięcy. Fani obu ekip zaprezentowali po dwie oprawy. Legioniści mieli olbrzymie problemy z wejściem na stadion, również na sektory neutralne, bowiem PZPN przysłał przed bramy olbrzymie ilości policji czy skanery lotniskowe. Z tego powodu wiele osób weszło na stadion pod koniec I połowy, a doping warszawiaków rozpoczął się około 30. minuty.



Minister sportu Sławomir Nitras, który nie kryje swojej sympatii do Pogoni, zaczął po finale opowiadać bajki nt. bitych setek rodzin z dziećmi przez kibiców Legii, prób wnoszenia hurtowych ilości narkotyków i noży na stadion - jednym słowem kolejna z baśni tysiąca i jednej nocy. Nie wiemy tylko, czy w tej bajce było także ufo. Gość, który rzekomo jest ministrem sportu wszystkich Polaków, tłumaczy, że przecież tego dnia był sercem za klubem ze swojego rodzinnego miasta i współczuł mieszkańcom swojego miasta, którzy podobno byli wyrzucani z warszawskich taksówek i restauracji. Gość zupełnie odleciał.



Ciekawie było na derbach Dolnego Śląska - fani Śląska z licznym młynem i efektowną oprawą. Lubinianie przyjechali do niedalekiego Wrocławia w bardzo dobrej liczbie, odpalając piro.



Komplet na wyjazdowym szlaku zaliczyła GieKSa. Kolejną w tej rundzie oprawę pokazali ultrasi Jagiellonii, której przesłaniem była niekończąca się pasja - od małolata do zaawansowanego wiekowo kibola. Patriotyczną oprawę przygotowali fani Stali Mielec, a bardzo ładnie wykonaną sektorówkę z pasującym do niej hasłem na transparencie pokazał Łódzki Klub Sportowy.



Awans do ekstraklasy zapewniła sobie Arka Gdynia, która na meczu z Termalicą zaprezentowała biało-czerwoną kartoniadę z napisem "Gdynia". Po meczu fani wbiegli na murawę świętować sukces.









Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin (1704)

30 tys. kibiców na derbach Dolnego Śląska, w tym 10 tys. WKS-u w młynie - to kolejny bardzo dobry wynik wrocławian w obecnym sezonie. Gospodarze wspierani m.in. przez Miedź (600). Śląsk zaprezentował podwieszaną oprawę z hasłem "Łowcy kretów", na której orzeł łapał lubińskiego kreta. Całość uzupełniła pirotechnika. Zagłębie przyjechało w bardzo dobrej liczbie - 1704 os. Lubinianie odpalili kilkadziesiąt rac pośród flag na kijach, prezentując poniżej płótno "Lubinianie". Zagłębie wywiesiło transparent skierowany do Śląska: "My nie pytamy: Ilu was jest? Tylko: gdzie ten MOP!?".



Korona Kielce - GKS Katowice (762)

GieKSiarze na poniedziałkowy wyjazd do Kielc pojechali w 762 osoby, w tym Górnik (14) i JKS Jarosław (1). Gospodarze wywiesili transparent "Brygada Świętokrzyska NSZ Bohaterowie tej ziemi".



Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze (565)

Ultrasi Jagiellonii w obecnym sezonie działają bardzo intensywnie. Kolejną oprawę zaprezentowali na domowym meczu z Górnikiem. Składały się na nią żółte kartoniki, na tle których utworzony został symbol nieskończoności, dwie postaci (młodego kibica i starszego fana) w koszulkach Jagiellonii, a także transparent "Infinite Passion". Później zaś w miejscu kartoniady odpalone zostały żółte i czerwone świece dymne, a następnie kilkadziesiąt rac. Gospodarze wywiesili także transparent "Rodzina, patriotyzm, chrześcijaństwo, tradycja, bezpieczeństwo, suwerenność. 18.05 wybierz normalną Polskę". Zabrzanie na daleki wyjazd pojechali w bardzo dobrej liczbie, tj. w 565 osób, w tym Wisłoka (13) i GKS (12).



Cracovia - Lechia Gdańsk (374)

Lechiści do Krakowa przyjechali w 374 osoby, w tym Śląsk (3). Przyjezdni wywiesili znany już transparent dotyczący klubowych nieudaczników "Urfer, Chodorowski, Paracki łapy precz od Lechii".



Stal Mielec - Raków Częstochowa (314)

Na mecz do Mielca pojechało 314 fanów z Częstochowa z flagą "Forza Raków". Stal wywiesiła malowany transparent "Tysiąc lat historii, tysiąc powodów do dumy", odpalając do tego 80 świec dymnych.



Piast Gliwice - Radomiak Radom (200)

Dwustu fanów Radomiaka z trzema flagami przyjechało do Gliwic. Piast z przeciętnym młynem.



Lech Poznań - Puszcza Niepołomice (69)

Efektowną wygraną lechitów obejrzało 25,2 tys. kibiców. Kibice z Niepołomic przyjechali w 69 osób, z kilkoma flagami i transparentem "Nadzieja umiera ostatnia. Razem do końca".



Niższe ligi:



ŁKS Łódź - Stal Rzeszów (161)

Ciekawe spotkanie na stadionie ŁKS-u. Gospodarze zaprezentowali elegancko wykonaną malowaną sektorówkę przedstawiającą wojownika z medalionem z herbem klubowym, a także hasło na transparencie "Na kartach powieści i na ulicy, z Łodzi pochodzą najwięksi wojownicy". Stal przyjechała w 161 osób, z trzema flagami.



KKS Kalisz - Polonia Bytom (150)



Polonia Warszawa - Stal Stalowa Wola (107)

Stalówka wspierana przez Dynamo Brześć (20) i Stal Gorzyce (3).



GKS Bełchatów - Stomil Olsztyn (98)

Stomilowcy na tym wyjeździe wspierani przez Wisłę Płock (6), Raków (3) i Lechię (2).



Zawisza Bydgoszcz - Flota Świnoujście (48)



Finał PP:



Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

Finał Pucharu Polski zgromadził ponad 51 tys. kibiców. Portowcy przyjechali w ok. 16 tys. osób, wspierani przez Wisłę, Ruch, Widzew, Kotwicę, Feyenoord, Osijek i Slovana Bratysława. Szczecinianie nie mieli problemów z wejściem na stadion. W trakcie meczu z obu stron było sporo bluzgów. Legioniści, w związku z problemami z wejściem, doping rozpoczęli dopiero w 28. minucie. Wcześniej Pogoń zdążyła zaprezentować pierwszą oprawę - malowany transparent oraz kartoniadę, tworzące buldoga pośród barw klubowych. Druga oprawa Pogoni to sporych rozmiarów transparent na środku trybuny "Wielka Pogoń", następnie z góry opuszczona sektorówka z klubowym herbem w koronie i napisem "Ave MKS", a całość uzupełniły folie aluminiowe w barwach i racowisko (na dwie tury). Fani Legii w pierwszej połowie pokazali oprawę składającą się z malowanego transparentu i chorągiewek w barwach, tworzących wielki napis "LEGIA". W drugiej połowie pokazali wycinaną sektorówkę przedstawiającą kostuchę sięgającą po Puchar Polski. Całość uzupełniły na górze folie aluminiowe w barwach podświetlone ogniami wrocławskimi. "Puchar albo śmierć" - chyba tak najlepiej można spuentować tę prezentację. Pod koniec spotkania w stronę Portowców śpiewano okazjonalną przyśpiewkę - "Gablota pusta, dostaliście ch...a w usta (...) Auuuu!".



Wyjazd tygodnia: 16 tys. kibiców Pogoni Szczecin na stadionie Narodowym

Oprawa tygodnia: Finałowe choreografie Pogoni i Legii, oprawa Jagiellonii i ŁKS-u



