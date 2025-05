Squash

Legioniści grali na ME. Historyczny sukces kadry

Poniedziałek, 5 maja 2025 r. 08:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We Wrocławiu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów w squasha, w których grało troje zawodników Legii Warszawa. Męska reprezentacja, w barwach której występowali Jakub Pytlowany, a także Jan Samborski (dwa występy), zaliczyła historyczny wynik, a mianowicie drugie miejsce w dywizji 2., co zaowocowało awansem do dywizji 1.



Męska reprezentacja kolejno: pokonała Norwegię 3-1, Włochy 4-0, przegrała z Holandią 0-4, pokonała Szwecję 3-1 i na koniec zremisowała z Holandią 2-2.



Kobieca reprezentacja, w której występowała Sofija Zrażewska z Legii zajęła 8. miejsce w dywizji 1 (debiut biało-czerwonych na tym poziomie). Polki zaczęły od wygranej z Walią 2-1, potem przegrały ze Szwajcarią 1-2, Francją 0-2, Niemcami 0-2 i Szwajcarią 1-2.



Wyniki legionistów:

Jakub Pytlowany - Tarek Rezk (Norwegia) 3-0 (12-10, 11-6, 11-2)

Jan Samborski - Simone De Bartolomeo (Włochy) 3-2 (9-11, 11-0, 9-11, 11-3, 11-3)

Jakub Pytlowany - Filippo Conti (Włochy) 3-0 (11-9, 11-4, 11-7)

Jakub Pytlowany - Thijs Roukens (Holandia) 0-3 (10-12, 10-12, 5-11)

Jakub Pytlowany - Joel Viksten (Szwecja) 0-3 (9-11, 4-11, 9-11)

Jan Samborski - Stan Al (Holandia) 3-1 (11-4, 11-7, 6-11, 11-8)

Jakub Pytlowany - Guido Lindner (Holandia) 1-3 (5-11, 5-11, 11-5, 5-11)



Sofija Zrażewska - Ellie Breach (Walia) 3-1 (11-7, 7-11, 11-8, 11-5)

Sofija Zrażewska - Ambre Allinckx (Szwajcaria) 0-3 (8-11, 10-12, 6-11)

Sofija Zrażewska - Katerina Tycova (Niemcy) 1-3 (12-14, 7-11, 15-13, 10-12)

Sofija Zrażewska - Cindy Merlo (Szwajcaria) 3-1 (13-15, 11-6, 11-8, 11-9)