Biblioteka legionisty: Finał Pucharu Polski 2025 (306)

Poniedziałek, 5 maja 2025 r. 14:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Z okazji finału Pucharu Polski rozgrywanego w ostatni piątek na stadionie Narodowym PZPN przygotował bardzo fajnie wydany program meczowy. Żałować można jedynie, że ten w wersji fizycznej był dostępny tylko dla dziennikarzy akredytowanych na mecz Pogoni z Legią. Pozostali mogą sprawdzić treści TUTAJ, gdzie dostępny jest w wersji elektronicznej.









Program jest naprawdę bardzo solidnie przygotowany, na ładnym, kredowym papierze, okraszony licznymi fotografiami i posiadający przede wszystkim wiele fajnych treści. Redaktorem prowadzącym tego liczącego 112 stron wydawnictwa jest Jacek Janczewski. Poszczególne teksty przygotowali: Paweł Drażba, Emil Kopański, Szymon Tomasik, Rafał Cepko, Rafał Byrski, Piotr Kuczkowski, Adrian Woźniak, Norbert Bandurski, Piotr Wiśniewski, Tadeusz Danisz, Piotr Chołdrych.



W środku znajdziemy obszerne rozmowy z trenerami obu finalistów - Robertem Kolendowiczem oraz Goncalo Feio. "Chcę wygrać każdy mecz, a w piątek cieszyć się sukcesem osiągniętym przez naszą drużynę, ponieważ ci ludzie na to zasługują. Praktycznie przez cały sezon graliśmy co trzy dni, a ja chcę tego dla nas rok po roku. Sukces może być mierzony tytułami, ale nie tylko, bo patrząc z szerszej perspektywy klubowej, sukcesem będzie też rozwój piłkarzy oraz ludzi i środowiska, w którym na co dzień funkcjonujemy. Dla mnie osobiście sukces na Narodowym nie będzie największym w karierze, do jakiego aspiruję jako trener. Widziałbym to raczej jako początek drogi, dobry początek, ale droga też zapowiada się bardzo ciekawie" - mówił Portugalczyk prowadzący Legię.



Ponadto przedstawione zostały kadry zawodnicze, jak i sztaby szkoleniowe obu drużyn (wraz z lekarzami, fizjo, kitmanami itd.). Można zauważyć, że dziś sam sztab jest tak liczny, jak niegdyś kadra piłkarska całej drużyny. Znajdziemy także drogę zarówno Legii, jak i Pogoni do finału krajowego pucharu w sezonie 2024/25, a także dwa osobne artykuły traktujące o drodze jednego i drugiego szkoleniowca do obecnego etapu trenerskiej kariery. Znajdziemy także wypowiedzi obu trenerów po każdym kolejnym meczu PP w tych rozgrywkach.



Autorzy przygotowali wywiad z Kamilem Grosickim, artykuły o Arturze Jędrzejczyku, Adrianie Przyborku, Janie Ziółkowskim czy rozmowę z Michałem Żyrą, który w przeszłości występował w barwach Legii, a przed rokiem zdobył Puchar Polski w barwach Wisły, pokonując w finale Pogoń. Nie zabrakło także nieco historii - przypomniano wszystkie finałowe mecze z udziałem Pogoni oraz Legii, a osoby artykuł poświęcono finałowi PP rozegranemu w Kaliszu w 1981 roku, w którym Legia pokonała po dogrywce Pogoń. "Do 83. minuty było 0:0, ale wtedy Legia miała piłkę meczową. Szarżującego w polu karnym Okońskiego sfaulował Jerzy Stańczak i sędzia Alojzy Jarguz (dwukrotny uczestnik mistrzostw świata) podyktował rzut karny. Wtedy trener Portowców Jerzy Kopa zachował się jak urodzony hazardzista, albo szaleniec. Tuż przed wykonaniem jedenastki zmienił... bramkarza. Za Długosza wszedł Marek Szczech. - Byłem zszokowany, a i to mało powiedziane. Byłem wściekły na trenera, że nie daje mi szansy przejść do historii Pogoni. Nie chciałem się z tym pogodzić i nie chciałem zejść z boiska. Nie wiem jak to się stało, że jednak zszedłem. Trwało to kilka ładnych minut. A to był bardzo ważny moment meczu. (...) Trochę czasu Marek Szczech potrzebował na przygotowanie się i wejście na boisko. Dramaturgia tego momentu w meczu była bardzo duża. Już nie pamiętam, w jaki sposób znalazłem się poza linią boiska, podbiegłem do Marka za bramkę i podpowiedziałem mu, aby rzucił się w prawy róg, mimo że Adamczyk większość karnych strzelał w lewy róg bramkarza. Te moje podpowiedzi nie były kulturalne. Był to pełen ekspresji przekaz, wyrażony, tak aby dotarł do Marka. Intuicja mnie nie zawiodła! Adamczyk zmienił róg. Marek rzucił się w odpowiednią stronę i obronił strzał. Dalej byliśmy w grze. Już do końca spotkania zza bramki oglądałem mecz. Doszło do dogrywki - wspominał po latach Zbigniew Długosz w książce '27 kroków'" - czytamy.



W wydawnictwie znalazły się także podsumowania dotychczasowych finałów rozgrywanych na stadionie Narodowym, statystyki, nazwiska trenerów, którzy prowadzili poszczególne kluby. Całe wydawnictwo jest naprawdę super jakości i żałować można jedynie, że nikt w związku nie pomyślał o jego dystrybucji dla kibiców, choćby w wybranych punktach na stadionie Narodowym lub jego okolicach...



Tytuł: Finał Pucharu Polski 2025

Autorzy: Jacek Janczewski, Paweł Drażba, Emil Kopański, Szymon Tomasik, Rafał Cepko, Rafał Byrski, Piotr Kuczkowski, Adrian Woźniak, Norbert Bandurski, Piotr Wiśniewski, Tadeusz Danisz, Piotr Chołdrych

Wydawca: PZPN

Rok wydania: 2025

Liczba stron: 112



