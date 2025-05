Media: St. Gallen chce zatrzymać Nsame

Nsame trafił do szwajcarskiego klubu zimą, wystąpił w 10 meczach, zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. - Jesteśmy w trakcie rozmów w sprawie przedłużenia kontraktu. Nie mogę i nie chcę publicznie podawać dalszych szczegółów. Dopiero początek maja – nie ma jeszcze żadnych decyzji - powiedział Roger Stilz, dyrektor sportowy klubu w rozmowie z portalem St. Galler Tagblatt. St. Gallen ma zapłacić za piłkarza około 450 tysięcy euro.

ufffffff - 26 minut temu, *.play.pl Baba z wozu... . Mamy jednak troszkę farta. odpowiedz

Mateusz - 57 minut temu, *.ghnet.pl No i spoko... jeszcze Alfarela może ktoś da połowę tego co daliśmy i uda się kupić jednego sensownego gracza odpowiedz

majusL@legionista.com - 1 godzinę temu, *.214.93 i niech idzie. szwajcar powinien grac w szwajcarii, a w Polsce powinni grac Polacy. odpowiedz

Guny - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dobrze się to zapowiada, trzeba trzymać kciuki😉 jeszcze się okaże, że zarobimy na niewypałach😂 odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Pierwsze dobre ruchy nowego dyrektora sportowego, sprzedać za cokolwiek nsame i alfarelę ;) odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Sprzedać Alfarele,Nsamę i kupić porządnego napadziora za 2.5 mln e. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl i po co go brano do Legii jak nie dostawał szans. odpowiedz

pietrek - 22 minuty temu, *.netfala.pl @grzesiek: Jak już grał, to nie dostawał żadnych podań. W meczu LKE miałby 100% sytuację ale Vinagre wolał strzelić w trybuny. Wkurzył się i to był jego koniec. A to gość który w jednym sezonie w Szwajcarii strzelił 40 goli. Nawet Nikolic nie miał takich liczb. odpowiedz

DanieLo - 18 minut temu, *.myvzw.com @grzesiek: dostawal, ale jest słaby i nie pasuje do systemu naszej gry. odpowiedz

Mądra decyzja - 2 godziny temu, *.vodafone-ip.de Zapłacą 450 tysięcy, a zimą go sprzedadzą za 45 mln



szfajcaży to umią w transfery



Takie decyzje potwierdzają fakt że to najbogatszy kraj na świeci a nie plotki że ich banki przejęły depozyty tych którym nie udało się przeżyć obozów koncentracyjnych



Mądry i uczciwy naród odpowiedz

Irekk - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Mądra decyzja: Mądrze prawisz 😉 odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Mądra decyzja: Lubisz robić z siebie idi..ę? odpowiedz

