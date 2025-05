Komentarze (14)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Szantosz - 30 minut temu, *.play.pl Czytając dossier to człowiek orkiestra. Pewnie nasz nowy Head of Football Operations Fredi uznał, że sam może więcej. Bójcie się nawet panie sprzątające efektu nowej miotły. Czyścić tam wszystko i pucować na blitz jedyną prawilną chemią by było alles klar bo zaraz jakieś nowe robo washen'y made in Germany Was zastąpią. Jeśli to ma sprawić, że będzie meisterschaft w 2026 to jestem za. odpowiedz

tfj83 - 31 minut temu, *.net.pl Generalnie - zawodowy członek. Zawsze jestem pod wrażeniem wszech-speców, którzy nic tylko członkami są wszędzie. Wszystko, wszędzie, na raz. odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.timplus.net Powiedziałbym całe szczęście, ale znając zmiany jakie loczek przeprowadza to można mieć obawy kto przyjdzie za jegomościa... odpowiedz

Tylko Legia - 2 godziny temu, *.31.17 Gdyby nie ta informacja.... po prostu zapomniałem że taki Pan był w Legii. Żałosne, ilu jeszcze takich będzie? odpowiedz

Ble ble ble - 3 godziny temu, *.centertel.pl Jednego darmozjada mniej odpowiedz

Hanys (L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Jakieś osiągniecia tego pana,dajace cos Legii ? odpowiedz

Paczkomat - 42 minuty temu, *.99.170 @Hanys (L): Wybudowanie LTC - on głównie odpowiadał za ten projekt odpowiedz

L - 28 minut temu, *.ghnet.pl @Paczkomat: zawsze mnie to ciekawilo. Jakis ens jest chwalenie sie takimi rzeczami? Co? Gdyby go nie bylo to bysmy nie mieli LTC? Nie dali by nam pożyczki i terenow na budowe czy co? odpowiedz

Mi - 4 godziny temu, *.plus.pl 😭🙏😭😭nieothodz odpowiedz

Sum tak zwany olimpijczyk - 4 godziny temu, *.play.pl I bardzo dobrze odpowiedz

Zawsze - 4 godziny temu, *.inetia.pl osiągnięć zero odpowiedz

Gość niedzielny - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Tzw.wieloczłon 😉 odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl sie poklocil z dariuszem wychodzi na to odpowiedz

majusL@legionista.com - 6 godzin temu, *.214.93 yyyeeeessssss !!!! odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.