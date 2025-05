Tomas Pekhart pożegnał się z Legią

Niedziela, 25 maja 2025 r. 11:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Po 2,5 roku Tomas Pekhart opuszcza szeregi Legii Warszawa. Kontrakt napastnika nie został przedłużony i bramką w meczu ze Stalą Mielec pożegnał się on ze stołeczną drużyną. Łącznie w Warszawie Czech spędził 5 lat, stając się jednym z najlepszych i najbardziej bramkostrzelnych zagranicznych zawodników w historii klubu.