Podcast Legioniści Na Fali (odc. 14): Puchar, puchar, Feio, Feio

W 14. odcinku podcastu "Legioniści Na Fali" cieszymy się z 21. pucharu krajowego, który zdobyła Legia Warszawa oraz kolejny raz długo dyskutujemy nad tym, co zrobić z Goncalo Feio. Zapraszają: Kamil Dumała, Paweł Krawczyński i Wojciech Dobrzyński.

ArszeNick - 28 minut temu, *.97.39 Dumała - wielbicielu młodych talentów - NIEUCZCIWIE postawiłeś sprawę z młodymi za Kosty i Feio, bo....

U Kosty prawie cały czas grał Tobiasz jako młodzieżowiec - bramkarz - prawie każdy mecz i nabijanie minut. Najłatwiejszy sposób. Teraz też gra ale już mu się nie liczy minut.

Feio to najlepszy trener od czasów Berga. Na dorobku i CIĄGLE MŁODY i UCZĄCY się - i co i teraz takiego trenera - oddać za darmo lekka ręką?

Za kogo? Następny michniewicz ? odpowiedz

