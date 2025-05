Zgłoszenia do turnieju piłkarskiego na Muranowskim Dniu Dziecka

Wymagania dotyczące zgłoszeń: - liczba zawodników: maksymalnie 8 osób w jednej drużynie - skład zespołu na boisku: 4 zawodników w polu + bramkarz - kategoria wiekowa: uczestnicy w wieku od 10 do 16 lat Zgłoszenia należy przesyłać do Muranowskich Legii Fanów poprzez prywatną wiadomość na Facebooku lub Instagramie .

Jak już informowaliśmy, w niedzielę, 25 maja na boisku XLV LO im. Romualda Traugutta przy ulicy Miłej 26 będzie miała miejsce druga edycja Muranowskiego Dnia Dziecka . W jego ramach odbędzie się turniej piłkarski dla dzieci w wieku 10-16 lat. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do 15 maja. Każda drużyna liczyć może maksymalnie 8 osób, a grać będziemy po 4 osoby w polu + bramkarz. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, możliwy będzie podział na dwie kategorie wiekowej. Każda drużyna biorąca udział w turnieju otrzyma nagrodę.

